Samsung Önümüzdeki 10 Yıl Daha En Büyük Telefon Üreticisi Olacak

Akıllı telefon sektörünün lideri olma konusunda kıyasıya mücadele sürerken, Samsung tarafından ilginç bir açıklama geldi. Samsung CEO’su, önümüzdeki 10 yıl boyunca sektörün lider olacaklarını ön gördüklerini belirtti.

Samsung ve Apple’ın kendi aralarında uzun yıllar yürüttükleri birincilik mücadelesine, son yıllarda Çinli telefon üretici Huawei dahil olmuştu. Piyasaya sürdüğü fiyat performans ürünleriyle kendini gösteren Huawei, amiral gemisi modelleriyle de beğeni toplamış ve Apple’ı geçerek ikinci sıraya oturmuştu. Kısa süre önce açıklama yapan Huawei CEO’su ise 2021 yılında Samsung’u geçeceğiz ifadelerini kullanmıştı.

Huawei’den gelen açıklamadan sonra konuşan Samsung CEO’su DJ Koh, önümüzdeki 10 yıl boyunca liderliği kimseye kaptıramayacaklarını ifade etti. Geliştirecekleri yeni teknolojiler ve iyileştirilen kullanıcı deneyimiyle Samsung’un sektörün başat aktörü olmaya devam edeceğinin altını çizen Koh, katlanabilir ekranlı Galaxy Fold, büyük yatırımlar yaptıkları 5G teknolojileri ve yapay zeka ile liderlikten inmeyeceklerini belirtti.

İlerleyen yıllarda Huawei ve Samsung arasındaki birincilik mücadelesinin katlanarak büyüyeceğini aktaran uzmanlar, her iki üreticinin de farklı segmentler için çıkardıkları telefonlarla en çok satanlar ve en çok gelir elde edenler listesinde farkı önemli ölçüde açma potansiyellerinin olduğunu bildirdiler.