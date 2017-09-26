Samsung Otomobiller İçin eUFS Bellek Üretiyor

Samsung, son yıllarda daha çok akıllı telefon haberleriyle karşımıza çıksa da, başka sektörler içinde inovatif çözümler sunuyor. Şimdi de şirket, otomobiller için evrensel flaş depolama birimini (eUFS) üreteceğini açıkladı. Samsung'a göre bu bellek, gelişmiş sürücü destek sistemleri, bilgi-eğlence sistemleri ve gösterge paneli sistemlerinde kullanılmak üzere optimize edilebilecek.

Samsung'un üreteceği evresel flaş depolama birimi (eUFS) saniyede 850 MB okuma hızına sahip olacak ve 45 bin veriyi işleyebilecek. JEDEC UFS 2.1 standardının yanı sıra yakında çıkacak olan JEDEC UFS 3.0 standardını da karşılayacak olan bellek, veri yenileme ve sıcaklık bildirim özelliklerine de sahip olacak. Üstelik 64 GB ve 128 GB seçenekleri de bulunacak.

Güney Kore merkezli şirket, mobil cihazlar için ilk eUFS belleğini Ocak 2015'de çıkarmıştı. Geçtiğimiz yıl da bu belleğin 256 GB'lık modelini piyasaya sürmüştü. Amiral gemisi telefonlar için kullanılan eUFS, şimdi de otomobiller için geliyor.