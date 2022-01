Samsung Oyuncu Monitörü Odyssey Ark'ı Duyurdu: Etkileyici Tasarım!

Samsung oyuncu monitörü Odyssey Ark'ın tanıtımını gerçekleştirdi. Güney Kore merkezli teknoloji devinin piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni monitör, sahip olduğu etkileyici tasarım ile dikkat çekiyor. Devasa ekran büyüklüğüne sahi olan Oddyssey Ark modelinin özelliklerine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung Electronics, CES 2022 etkinliği esnasında yeni bir monitör modelinin tanıtımını yaptı. Teknoloji devi tarafından tanıtımı gerçekleştirilen monitör, oyuncuları ve yayıncıları yakından ilgilendiriyor.

Samsung, Las Vegas'ta düzenlenen etkinlik sırasında Odyssey Ark isimli yeni bir monitör duyurdu. Güney Koreli teknoloji devinin yeni monitörü, sahip olduğu etkileyici tasarımdan ötürü kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelmeyi başardı.

55 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Odyssey Ark, kullanıcılarına 4K çözünürlük sunacak. 16:9 ekran formatına sahip olan monitörün yenileme hızı dahil olmak üzere detaylı özelliklerine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Odyssey Ark'ın en önemli özelliği devasa boyutta olmasıdır. Bir televizyon kadar büyük bir ekrana sahip olan monitörde çoklu görev özelliği yer alıyor. Samsung, kullanıcıların söz konusu özelliği 4K ekrandan, parlaklıktan ve renklerden ödün vermeden oyun ve programlarda kullanabileceğini ifade etti.

Here is a first look at the INSANE Odyssey Ark from @Samsung! This is a curved 55" 4K Monitor with a 16:9 aspect ratio... Can do some serious gaming/multitasking on this! #ces #samsung pic.twitter.com/Y82hbeY9gg