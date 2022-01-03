Samsung Oyuncu Monitörü Odyssey Neo G8'i Duyurdu: 4K, 240Hz!

Samsung oyuncu monitörü Odyssey Neo G8'in duyurusunu gerçekleştirdi. Güney Kore merkezli teknoloji devinin piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni monitör, sahip olduğu özellikler ile dikkat çekiyor. Oddyssey Neo G8 modelinin özelliklerine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Samsung Oyuncu Monitörü Odyssey Neo G8 Özellikleri

32 inç ekran büyüklüğü

2000 nit parlaklık

3840 x 2160 piksel çözünürlük

240Hz yenileme hızı

Quantum MiniLed teknolojisi

Quantum HDR 2000 teknolojisi

HDMI 2.1x2

DisplayPort 1.4 x 1

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung Electronics, CES 2022 etkinliğine sayılı günler kala oldukça önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Teknoloji devi tarafından gerçekleştirilen duyuru, oyuncuları yakından ilgilendiriyor.

Samsung, Odyssey Neo G8 isimli yeni bir monitör duyurdu. Güney Koreli teknoloji devinin yeni monitörü, sahip olduğu gelişmiş özellikler nedeni ile kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelmeyi başardı. Peki, oyuncuların önemli ölçüde heyecanlanmasına neden olan Odyssey Neo G8 hangi özelliklere sahip?

32 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 3840 x 2160 piksel çözünürlük ve 240Hz yenileme hızı sunacak. Odyssey Neo G8, dünyanın ilk 4K çözünürlüğüne sahip 240Hz yenileme hızı sunan monitörü olacak. Monitör, özellikle bu nedenle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

1000R eğrilik oranına sahip olan monitör, kavisli tasarımı seven bilgisayar kullanıcılarına hitap edecek. Teknoloji devinin yeni monitöründe Quantum MiniLed teknolojisi yer alıyor. Şirket daha önce aynı teknolojiyi Odyssey Neo G9 isimli monitörde de kullanmıştı.

Maksimum 2000 nit parlaklığa sahip olan Odyssey Neo G8 modelinde Samsung'un Quantum HDR 2000 teknolojisi bulunuyor. 1.000.000:1 kontrast oranı ile dikkat çeken oyun monitörü, 2 adet HDMI 2.1 portunu içeriyor. Sahip olduğu şık tasarım ile ilgil odağı haline gelen cihazda ayrıca 1 adet DisPlayPort 1.4 yer alıyor.

Odyssey Neo G8 modelinin diğer özellikleri ve fiyatı henüz açıklanmadı. Önümüzdeki günlerde başlayacak CES 2022 etkinliği esnasında monitöre ilişkin daha fazla bilgi paylaşılacaktır.

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