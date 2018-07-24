Samsung Oyuncu Telefonu Üzerinde Çalışıyor Olabilir

Samsung, oyuncuları hedef alan bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor olabilir. Eğer iddialar doğruysa, Güney Koreli şirketin milyar dolarlık mobil oyun pazarında göstereceği performansı görmek bir hayli ilginç olacak.

Akıllı telefonlarla ilgili yaptığı sızıntılarla bilinen MMDDJ adındaki Çin merkezli Twitter hesabı, “Samsung, oyuncu telefonu üzerinde çalışıyor” şeklinde kısa bir tweet attı. Ortaya atılan bu çarpıcı iddianın kaynağının ne olduğu henüz bilinmiyor, ancak söz konusu söylenti şimdiden oyun tutkunlarını heyecanlandırmaya yetti.

Son dönemde büyük telefon üreticileri, mobil oyun pazarına yönelik önemli hamleler yapıyor. Geçtiğimiz yıl Razer’ın oyuncuları hedef alan akıllı telefon hamlesinden sonra Xiaomi de benzer bir adım atmış ve yan kuruluşu "Black Sharp" adlı marka aracılığıyla oyuncu telefonu çıkaracağını açıklamıştı.

Razer ve Xiaomi’nin ardından Samsung’un da piyasaya girecek olması, mobil oyun pazarındaki rekabeti üst seviyeye çıkaracaktır. Bununla birlikte Güney Koreli firmanın Razer Phone ile aynı segmentte bir oyuncu telefonu mu yoksa daha alt seviye bir cihaz mı piyasaya süreceği henüz belli değil.

Razer’ın oyunculara yönelik telefonu yüksek donanım özellikleriyle bir hayli dikkat çekiyor. 120Hz Ultramotion ekran, yüksek kalitede stereo hoparlörler ve Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile donatılmış olan akıllı telefon, oyunseverleri mest etmeyi başarmıştı.

Samsung’un katlanabilir ekranı olan ilk akıllı telefonunu 2019 yılında piyasaya sürebileceğini sizlerle paylaşmıştık. Wall Street Journal gazetesinde yayınlanan raporda, "Winner" kod adı verilen cihazın, 7 inçlik bir ekrana sahip olduğu ve cüzdan gibi ikiye katlanabildiği belirtiliyordu. Kesin olmamakla birlikte, bu cihazın bahsi geçen oyuncu telefonu olacağı yönünde söylentiler var. Elbette tüm bunların yalnızca bir iddiadan ibaret olduğunun altını çizelim.

Bununla birlikte Samsung’un katlanabilir telefonuyla ilgili hem tasarım hem de mühendislik açısından zorluk yaşadığını biliyoruz. Maliyet tarafında da sınırlarını zorlayan şirketin oyuncu telefona yönelik ek bir kaynak ayırması şu aşamada beklenmiyor.