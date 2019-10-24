Samsung Parmak İzi Sorunu için Güncelleme Yayınladı

Samsung, Galaxy S10 ve Note 10 modellerinde yaşanan parmak izi sorunu için güncelleme yayınladı.

Parmak İzi Sorunu için Güncelleme Geldi!

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bir sorun, Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 modellerinin ucuz ve üçüncü parti ekran koruyucuları ile kullanıldığı zaman herhangi bir parmak izi ile açılabileceğini ortaya çıkarmıştı. Reuters aracılığı ile açıklama yapan Samsung bu durumu onaylamış, yazılım ekibinin bu konu hakkında bazı çalışmalar sürdürdüğünü belirtmişti.

Şirket bu konuda hızlı adımlar atarak bir düzeltme geliştirdi ve küresel olarak kullanıcılara yaymaya başladı. Güncellemeyi alan kullanıcılar bildirim ile haberdar edilecek. Bildirimde ayrıca kayıtlı olan parmak izlerinin silinmesi ve ekranda herhangi bir koruyucu olmadan yeniden kaydedilmesi mesajı da yer alacak.

Samsung yetkilileri, bu sorundan etkilenen cihazlara sahip olan kullanıcılara güncelleme gelene kadar başka doğrulama yöntemlerini kullanmayı tavsiye ediyor.

Bankalar Alarma Geçmişti

Telefonların kötü niyetli kişilerin ellerine geçmesi sonucu istenmeyen durumların yaşanabileceğini düşünen bankalar, Galaxy S10 modeli için biyometrik doğrulama yöntemlerini geçici olarak askıya almaya başladı. Yani Galaxy S10 kullanıcıları en azından bir süre parmak izi ile giriş yapamayabilir.