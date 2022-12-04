Samsung Parmak İzi Tarayıcıları 2.5 Milyar Kat Daha Güvenli Olacak

SamMobile'da yayınlanan bir habere göre Güney Koreli teknoloji firması Samsung, bir süredir parmak izi okuyucularını geliştirmek için çalışmalarda bulunuyor. Yeni gelen bilgiler, Samsung'un 2025 yılına kadar parmak izi tarayıcılarında güvenlik açısından büyük yol katedeceğini gösteriyor.

Samsung'un üzerinde çalıştığı yeni teknoloji, tek bir parmak izi tarayıcısının yerine büyük bir alana yayılmış, birden fazla sensörü öngörüyor.

Samsung Biyometrik Şifrelemede Devrim Yaratmak İstiyor

OLED 2.0 için geliştirilen yeni All-in-One Sensing teknolojisi, parmak izi tarayıcılarına büyük kolaylık sağlayacak. Kullanıcılar, OLED 2.0 ve yeni nesil parmak izi tarayıcısıyla üç parmağını da aynı anda taratabilecek.

İddialara göre 2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenen OLED 2.0 panellerde 2.5 milyar kat daha fazla güvenlik vadeden çoklu parmak izi tarayıcıları kullanılacak.

Biyometrik şifreleme noktasında Apple, Face ID teknolojisine yönelirken Samsung parmak izi alanına yatırım yapıyor. Dünyada her geçen gün artan veri güvenliği ihtiyacının, çoklu parmak izi tarayıcıları sayesinde çözülebileceği düşünülüyor.