Samsung Pay, Android Oreo Desteği Alacak

Geçtiğimiz günlerde Samsung, bazı seçkin kullanıcıların Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın Android 8.0 Oreo betasına katılacağını duyurmuştu. Görünen o ki bu çalışmalar başladı ve güncellemeyi alacak cihazlarda neler olacağı yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Samsung'un mobil ödeme sistemi Samsung Pay hakkında da yeni bir haber geldi. Bu habere göre Samsung Pay, Android Oreo güncellemesini destekleyecek.

Android 8.0 Oreo, Google'ın piyasaya sürdüğü en yeni ve en büyük güncelleme. Şirket bu güncellemeyi birkaç hafta önce yayınladı, ancak sadece birkaç telefona resmi olarak geldi. Android işletim sistemini tercih eden akıllı telefon üreticileri ise, bu güncellemeyi kendi cihazlarına uyumlu hale getirmek için geliştirmeye hala devam ediyor. Her telefona gelmesi biraz zaman alacak olsa da şimdiden kullanıcılar bu güncellemeyi merakla bekliyorlar.

Konumuza dönecek olursak, Samsung, mobil ödeme sisteminin desteklendiği bölgelerde Samsung Pay hizmetinin Android 8.0 Oreo'yu yayınlayacak gibi görünüyor. Üstelik çıkış yaptığı ilk günden itibaren kullanıcılar bu sistemi kolaylıkla kullanabilecekler. Beta programının ne zaman biteceği ise henüz belli değil. Konuyla ilgili bir gelişme olduğunda sizlerle paylaşacağız.