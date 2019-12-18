Samsung Pay Destek Bölgesini Genişletecek

2015 yılında kullanıma sunulan Samsung Pay önümüzdeki sene itibarıyla destek bölgesini genişletmeyi hedefliyor.

26 Ülkede Hizmet Veriyor

Yaklaşık dört yıl gibi uzun bir süredir hizmet veren Samsung Pay, şu an 26 ülkede kullanılabiliyor. Genel olarak bir değerlendirme yaptığımızda bu desteğin pek de evrensel bir destek olduğunu söyleyemeyiz. Samsung tarafından yapılan yeni açıklamaya göre 2020 yılında destekli bölge sayısı artacak.

Bunun hem dijital cüzdan hem de mobil ödeme sistemi için olacağını da vurguladılar.

Yapılan resmi açıklamaya karşın hangi ülkelerin planlandığı konusunda spesifik bir bilgi verilmedi. Ancak şirket yakın bir zamanda detaylı bilgi vereceğini ve merak edilen soruları yanıtlayacağını ekledi. Bunlara ek olarak yeni pazarlara giriş yaparken güncel pazarlardaki iş ortaklıkları da iyileştirilecek.

Samsung Pay'in ülkemizde kullanıma sunulup sunulmayacağını şu aşamada bilmiyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.