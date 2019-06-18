Samsung, QLED ve Smart TV'lerde Antivirüs Taraması Öneriyor

Samsung'tan QLED ve Smart TV sahiplerine ilişkin şaşırtıcı bir açıklama geldi. Samsung, dahili virüs tarayıcısını kullanarak kötü amaçlı yazılımların kontrol edilmesini tavsiye ediyor. Ancak bu durum pek çok kullanıcının hoşuna gitmedi.

Samsung'un resmi Twitter hesabı 'kötü amaçlı yazılım' taramasının yapılmasının önemli olduğunu belirtti. İnternete bağlanan QLED'lerin tehlikede olabileceğini söyleyen Samsung, attığı tweet'i kısa sürede kaldırarak daha fazla ilgi çekti. Ancak tweet'te nasıl tarama yapılacağı da anlatılıyordu.

"Birkaç haftada bir, TV'nizde virüs taraması yaparak, TV'nizde zararlı yazılım saldırılarını önleyin. Tarama için Genel Ayarlar > Sistem Yöneticisi > Akıllı Güvenlik > Tara yolunu izleyin" açıklamasını yapan Samsung, bir süre önce televizyonlarına McAfee antivirüs yazılımını eklemişti. Ancak pek çok kullanıcı Samsung'un isteğini mantıksız buluyor.

Virüs Taraması Neden Otomatik Yapılmıyor?

Uzmanlar uzun zamandır Smart TV'lerin hackerlar tarafından ele geçirebileceği konusunda uyarılar yapıyordu. Ancak ilk defa bir şirketin bu şekilde bir güvenlik uyarısında bulunması şaşırttı. Belki de Samsung, televizyonlarında virüs taramasını otomatik olarak yapsa bu kadar tepki çekmeyecekti. Hatta Twitter'da pek çok kullanıcı bunu soru olarak iletti.