Samsung Telefonlardaki Qualcomm Dönemi Bitebilir! Her şey Exynos 2600'ün Başarısına Bağlı

Samsung ve Qualcomm arasındaki iş birliği pamuk ipliğine bağlı. Uzun zamandır başta Galaxy S serisi olmak üzere birçok akıllı telefon modelinde Qualcomm'un işlemcilerini kullanan Samsung, yakın gelecekte bu stratejisini değiştirebilir. İddialara göre şirket, Exynos 2600'lı Galaxy S26 serisinin piyasa performansına göre hareket edecek ve başarılı olması halinde dışarıdan işlemci tedarikine son verebilir.

Exynos İşlemcilerin Batışı ve Yükselişi

Samsung, Exynos markası altında uzun yıllardır kendi mobil işlemcilerini geliştiriyor. Ancak şirketin bu alandaki performansı beklentilerin gerisinde kaldı. Enerji verimliliği, ısınma ve performans açısından sorun yaşayan Exynos yongaları, özellikle üst segment cihazlarda hem kullanıcıları hem de Samsung'u hayal kırıklığına uğrattı.

Bu sorunlar nedeniyle Samsung, birkaç yıl önce Galaxy S serisinde stratejisini değiştirerek Exynos yerine Snapdragon işlemcilere ağırlık verme kararı aldı. Yine de şirket Exynos projesini tamamen kenara atmadı. İlk olarak şirket mühendis ekibine yeni ve alanında uzman isimle kattı.

Ayrıca AMD ile bir iş birliği yaparak RDNA mimarisine sahip GPU'ları Exynos işlemcilere kazandırdı. Elbette ki Ar-Ge için harcanan milyarlarca doları bu hesaba dahil bile etmiyoruz. Ancak tüm bunlar karşılığını verdi ve Samsung, Qualcomm'a olan bağlılığını azaltmayı planlıyor.

Samsung ve Qualcomm'un Yolları Ayırabilir

Samsung'un kısa bir süre önce tanıttığı ve Galaxy S26'da ilk defa kullanacağı Exynos 2600, yeni bir çağın başlangıcı olabilir. Bildiğiniz üzere Galaxy S26 serisi ağırlıklı olarak Qualcomm 8 Elite Gen 5 işlemci ile karşımıza çıkacak.

Üretilen modellerin sadece yüzde 25'i Exynos 2600'den güç alacak. Ancak buna rağmen şirketin yaptığı yatırımlar devasa düzeyde. Bu nedenle Samsung'un son zamanlardaki hamlelerini inceleyen uzmanlar, şirketin bundan çok daha fazlasını planladığını düşünüyor.

Muhtemelen Samsung, Exynos 2600'ün başarısına bağlı olarak Qualcomm ile çalışmayı bırakacak ya da ciddi düzeyde azaltacak. İlk deneme ise muhtemelen Exynos 2800 olacak. Şirket bu işlemci için AMD'den bağımsız kendi GPU'sunu bile geliştiriyor. Tüm bunlar ise iddiaları güçlendiriyor.