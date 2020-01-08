Samsung Rezil Oldu: Toplantıda Apple İkonlarını Kullandı

CES 2020 sırasında sunum yapan Samsung büyük bir rezalet ile gündeme geldi. İşte merak edilen konuyla ilgili detaylar!

Rakibinin İkonlarını Kullandı!

Bu yıl CES sırasında yapılan en kötü basın toplantısı hatası değil, ancak Samsung dün düzenlenen etkinlikte önemli bir klasiğini tekrar etti: Apple'ın (ve diğer şirketlerin) çalışmalarını kopyalamak.

Samsung dün düzenlediği basın toplantısı sırasında arka planda duran simgeler ile gündeme geldi. Arka planda yüz tanıma için kullanılan simgenin Face ID simgesi ile büyük benzerliği dikkatleri çekiyor. Pardon, aynı oluşu. Temel olarak biraz daha kalın ve biraz daha yuvarlak bir yapıya hatlara olan ikon bazı yönlerden farklılaştırılmış olsa da yorumu sizlere bırakıyoruz.

Simge, şirketin basın toplantısı boyunca yaklaşık 50 dakika kadar ekranlarda kaldı. Bu iş şirketten ziyade biraz daha simgeyi hazırlayan kişi için büyük bir hata olabilir. Çünkü temel olarak baktığımızda şirketin bu simge paketini cihazlarında kullanmadığını görüyoruz.

Samsung ve Apple arasında uzun yıllardır süregelen davaları hepimiz biliyoruz. Bunlardan en meşhuru şirketin iPhone tasarımlarını kopyaladığına yönelik olan dava. Buna karşın son zamanlarda Apple'dan ziyade Çinli şirketler ile benzer durumların yaşandığını görüyoruz.

AMD Geri Kalmadı

Bununla birlikte yapılan tek hata bu değil. AMD yine basın toplantısı sırasında Xbox Series X modelinden bahsetti. Microsoft bu konsolu geçtiğimiz ay duyurdu ancak garip bir şekilde cihazın arka kasasını göstermedi. Bugün AMD, bir süre boyunca arka kasa görüntüsü ile var olan portları yayınladı ve bunlar üzerine bazı konuşmalar yaptı.

Tek sorun, bu görüntülerin hayran yapımı olması. Yani bu, resmi değil. AMD sunum sırasında sahte görüntüler kullandığını itiraf etti. AMD sözcüsü konu ile alakalı "AMD, CES basın toplantısı sırasında kullanılan Xbox Series X görüntülerini Microsoft'tan almadı. Bu, yaklaşan cihaza ait özellikleri ve görüntüleri doğru bir şekilde temsil etmiyor." dedi.

Bakalım birkaç gün daha sürecek bu etkinlikte başka hangi gariplikler ile karşılaşacağız.