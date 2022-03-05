Samsung Rusya'ya Ürün Sevkiyatını Durdurdu

Samsung, Bloomberg News'e verdiği demeçte Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ürünlerini Rusya'ya göndermeyi durdurduğunu açıkladı. Teknoloji devi, mevcut "karmaşık durumu" yakından takip ettiğini ve Ukrayna'ya insani yardım amacıyla 1 milyon dolar değerinde, tüketici elektroniği de dahil edildiğinde 6 milyon doların üzerinde bağışta bulunduğunu belirtti. Açıklamaya göre sevkiyatların durdurulması akıllı telefonları, çipleri ve diğer tüketici elektronik cihazlar da dahil olmak üzere tüm Samsung ürünlerini etkiliyor.

Samsung böylelikle, ürünlerinin Rusya'ya tüm ihracatını durdurarak ülkedeki ürün ve hizmet satışlarını durduran şirketler listesine katılmış oldu. Geçtiğimiz gün Apple da Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov'un talebi sonrası tüm ürün satışlarını durdurmuştu. Şirket ayrıca Apple Pay'i sınırladı, Rus devlet destekli medya kuruluşlarının uygulamalarını mağazasından kaldırdı ve vatandaşları tehlikeye atmamak için Ukrayna'daki Haritalar uygulamasının trafik verilerini devre dışı bıraktı.

Koreli teknoloji devi, Counterpoint Research verilerine göre ülkedeki en iyi akıllı telefon markası ve yüzde 30 pazar payına sahip. Bu, 2021'in dördüncü çeyreği itibariyle Apple'ın yüzde 13'lük pazar payından oldukça yüksek. Ayrıca Samsung'un Rusya'da bir TV fabrikası var ancak fabrikada üretimin durdurup durdurulmadığı konusunda net bir bilgi yok.

Ukrayna'nın Samsung'dan talebi ne?

Rusya'ya sevkiyatı durdurma kararı Fedorov'un Samsung'un CEO'su Jong Hee Han'a Tim Cook'a gönderdiğine benzer bir mektup göndermesinden sonra geldi. Talebinde Koreli teknoloji devinden ülkeye ürünlerini tedarik etmeyi bırakmasının yanı sıra Samsung Pay, Samsung Galaxy Store ve Samsung Shop'u engellemesini istedi. En nihayetinde Samsung, Rusya'ya sevkiyata devam etmek istese bile bölgedeki faaliyetlerini durduran havayolları ve nakliye hizmetleri nedeniyle zaten ürün göndermekte zorlanacaktı.