Samsung S10'un Yüz Kilidini Kardeşiniz Bile Kandırabilir

Samsung'un yeni Galaxy S10 modelleri şu anda en beğenilen cihazlar olabilir ancak face unlock (yüz kilidi) güvenliğinde sınıfta kalmış gibi gözüküyor. Galaxy S10 yüz kilidinin fotoğraf, video ve hatta kardeş yüzüyle bile açıldığı iddia ediliyor.

Hem Verge hem de Lewis Hilsenteger (Unbox Therapy) isimli kanallar tarafından ortaya atılan iddialara göre Samsung'un yüz tanıma teknolojisi başka bir telefonda oynatılan video ile kandırılabiliyor. Gerekli odak uzaklığı, piksel seviyesi ve çözünürlükteki bir fotoğraf Galaxy S10'un kilidini açmak için yeterli.

Apparently S10+ thinks we look the same



But we don't...? pic.twitter.com/COAS9QJodK