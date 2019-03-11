Samsung S10'un Yüz Kilidini Kardeşiniz Bile Kandırabilir

Samsung'un yeni Galaxy S10 modelleri şu anda en beğenilen cihazlar olabilir ancak face unlock (yüz kilidi) güvenliğinde sınıfta kalmış gibi gözüküyor. Galaxy S10 yüz kilidinin fotoğraf, video ve hatta kardeş yüzüyle bile açıldığı iddia ediliyor.

Hem Verge hem de Lewis Hilsenteger (Unbox Therapy) isimli kanallar tarafından ortaya atılan iddialara göre Samsung'un yüz tanıma teknolojisi başka bir telefonda oynatılan video ile kandırılabiliyor. Gerekli odak uzaklığı, piksel seviyesi ve çözünürlükteki bir fotoğraf Galaxy S10'un kilidini açmak için yeterli.

Apparently S10+ thinks we look the same



But we don't...? pic.twitter.com/COAS9QJodK — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 9 Mart 2019

Bunların haricinde Güney Koreli Jane Wong ise yayınladığı bir tweet'te kardeşinin S10'unu kandırabildiğini aktardı. Aile içi yüz benzerliği sayesinde Samsung'un aklını karıştırabildiğini ifade eden Wong, Samsung'un gerekli açıklamaları yapmasının doğru olacağını belirtti.

Fakat Galaxy S10 kullanım kolaylığı için güvenliğinizi azalttığını belirten yüz kilidi açma için "daha hızlı tanıma" ayarını mümkün kılıyor. Yani bu ayarın açık olduğu durumlarda yüz kilidini daha hızlı açabilirsiniz ancak güvenliğinizi riske atmayı göze almalsınız. Sosyal medyadaki S10 kullanıcıları da bir süre yüz kilidini kullanmayacaklarını dile getirdiler.

Peki ya siz Galaxy S10'un yüz kilidi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung telefonları bu konuda sınıfta mı kaldı?