Samsung Yanlışlıkla Galaxy S20 FE 5G Fiyatını Paylaştı

Bir süredir render görsel sızıntılarıyla akıllı telefon gündemini meşgul eden Samsung S20 FE 5G'nin fiyatı yanlışlıkla ortaya çıktı. Samsung'un sitesinde listelenen fiyatlandırmaya göre Samsung S20 FE 5G'nin fiyatıyla cep yakacak gibi gözüküyor.

Galaxy S20 FE tam olarak yeniden markalanmış bir S20 değil, Galaxy S10 Lite'ın halefi olması gerekiyor. Daha önce Galaxy S20 FE'nin altı farklı renk seçeneğiyle ve hem 4G hem de 5G varyantlarında geleceği bildirilmişti. Şimdi de Samsung S20 FE 5G'nin fiyatını öğrenmiş olduk.

Samsung Galaxy S20 FE fiyatı

Samsung Galaxy S20 FE için 1148 Kanada doları (875 ABD doları) fiyat belirlendiği sızdırıldı. Fakat global pazarda daha ucuza sunulması beklenen cihazın, daha önce Evan Blass tarafından sızdırılan görsellerle uyumlu olduğunu söyleyelim. Raporda listelenen renk seçenekleri: Lacivert, Lavanta, Yeşil, Kırmızı, Beyaz ve Turuncu.

Samsung Galaxy S20 FE teknik özellikleri

Samsung Galaxy S20 FE pazara bağlı olarak hem 4G hem de 5G varyantlarında gelecek (Snapdragon 865 veya Exynos 990). Kabaca Galaxy S20+ ile aynı boyutta olacak ancak biraz daha büyük çerçevelere ve yaklaşık 6,5 inç boyutunda biraz daha küçük bir ekrana sahip olması bekleniyor.

Üçlü kamera sisteminin 12MP ana kamera, 12MP ultra geniş ve 8MP telefotodan oluştuğu söyleniyor. IP68 su ve toz sertifikasına da sahip olacak telefonun 4.500 mAh batarya ile geleceği bildiriliyor. Galaxy S20 FE'nin Ekim ayında tanıtılması ve kış döneminde pazara giriş yapması muhtemel. Peki ya siz Samsung S20 FE 5G teknik özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz?