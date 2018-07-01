Samsung S8 ve Note 8'e Videolu Kilit Ekranı Geldi

Bir süre önce Koreli üretici Samsung tarafından Galaxy S9 ailesine getirilen yeni bir özellik kapsamında, cihazın kilit ekranına video yerleştirebiliyordu. İsterseniz kendi galerinizden, isterseniz de Samsung'un seçtiği videoları yükleyebildiğiniz bu özellik artık Note 8 ve S8 için de mevcut.

Geçtiğimiz aylarda güvenlik güncellemesiyle birlikte Galaxy S9 için sunulan videolu kilit ekranı artık farklı cihazlarda da kullanılabiliyor. Haziran ayı güvenlik güncellemesi kapsamında Note 8 ve S8 / S8+ için duyurulan video kilit ekranı, kullanıcıların ekranlarını daha işlevsel hale getiriyor.

Samsung tarafından sunulan bazı tematik videolara ek olarak isterseniz kişisel videolarınızı da kilit ekranına yerleştirebiliyorsunuz. Ancak en fazla 15 saniyelik videolara izin veren Koreli üretici aynı zamanda videoların kaliteli olmasını böylelikle daha şık bir ekran sunulabileceğini ifade ediyor.

Video Kilit Ekranı Nasıl Yapılır?

Haziran güvenlik güncellemesi kapsamında Note 8, S8 ve S8+ için sunulan yeni özelliği kullanabilmek için Ayarlar üzerinden Samsung temalarının Arka Planlar sekmesine gidin. Burada istediğiniz stok videoyu kullanabiliyorken ayrıca kişisel videolarınızı eklemek için galeriyi kullanmanız gerekiyor.

Kişisel videolarınız için de; videonuzu Galeri uygulamasında açın, sağ üst köşede bulunan üç nokta menü simgesine dokunun ve ardından 'Arka plan olarak ayarla'yı seçin.