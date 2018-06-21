Samsung S9 ve S9+ İçin Yeni Renk Seçeneği

Bir süre önce Koreli şirket Samsung tarafından duyurulan Sunrise Gold rengi, ABD pazarında satışa sunuluyor. Son model telefonlarında bu tarz satış poltikalarını deneyen Samsung, telefonlarını güncel tutmaya çalışıyor gibi gözüküyor.

Şirket tarafından birkaç ay önce duyurulan ve bugün ABD pazarına giriş yapacağı dile getirilen yeni renk seçeneğinin, gerçekten dikkat çektiğini belirtmek gerekiyor. Galaxy S9 ve S9 Plus için gelecek olan Sunrise Gold rengi, Burgundy Red ile birlikte duyurulmuştu ancak bu rengin ABD'ye gelmeyeceği dile getirildi.

Samsung'un yeni rengin tanıtımına yönelik oldukça dramatik bir reklam filmi oluşturması da dikkatlerden kaçmadı. Videoya herhangi bir PR konuşması eklemeyen Koreli üreticinin bu renk seçeneğini 'sakin bir parıldama ve ışıltıya kaptıran parlak bir kaplama' olarak nitelendirdiğini belirtmek gerekiyor.

Fiyatlandırma konusunda diğer renklere göre farklılık olmayacağını dile getiren Samsung, yeni renk seçeneğini 24 Haziran'da ABD'li kullanıcılarının beğenisine sunacak. Galaxy S9'un 64GB modeli 720 dolar, 128GB modeli 770 dolar ve 256GB sürümü ise 840 dolar olacak. Galaxy S9 Plus'ta ise her depolama boyutunda fiyat 120 dolar daha fazla.

Peki ya siz yeni renk seçeneğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!