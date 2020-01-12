Samsung Sahipleri Oyun Oynayarak Kripto Para Kazanacak

Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 serisi de dâhil olmak üzere Samsung’un blockchain uyumlu akıllı telefonları için Galaxy Store’da bulunacak çok oyunculu bir mobil oyun hazırlanıyor.

Kasım ayında Samsung, Blockchain KeyStore bileşenine ERD belirteçleri desteği eklemişti. Battle of Elrond oyununun, blockchain bileşenleri içereceği biliniyor. Ayrıca oyuncular, oyunu oynayarak ERD kazanabilecekler. Oyunun detayları tam olarak bilinmese de Battle of Elrond oyuncuları, düşmanları yenerek ERD'yi oyunda kazanabilecek.

Battle of Elrond’un Youtube’da yayınlanan 38 saniyelik tanıtım videosuna bakarak, oyunun yukarıdan aşağıya bir kamera perspektifine sahip olduğu söylenebilir. Aynı zamanda beş oyuncudan oluşan iki takımın birbirine karşı yarış içinde olması şeklinde kurgulanan oyunda, oyuncuların yeni donanım satın alarak karakterlerinin istatistiklerini iyileştirebilmelerine olanak tanınıyor. Battle of Elrond, MOBA tarzı bir kule savunmasından ziyade saf bir arena PVP oyunu gibi görünüyor.

Battle of Elrond, ilk çeyreğin sonunda Galaxy Store’ da piyasaya sürülecek. Blockchain teknolojisinin maliyetleri düşürdüğü ve daha iyi güvenlik ve gizlilik sağladığı iddia ediliyor.