Samsung Sahipleri Yeni Yıla Galaxy Watch 5 ile Giriyor

Yeni yıl heyecanının her yanımızı sardığı bu günlerde Samsung, 2023’e daha sağlıklı ve zinde bir giriş yapmak isteyen herkes için Galaxy Watch 5 serisi ile dijital sağlık ve zindeliği yeniden tanımlıyor. Yılın sonlarına doğru yaklaştığımız bu günlerde teknoloji alanında alışveriş yapmak isteyenleri pek çok dikkat çeken özelliğiyle Galaxy Watch 5 serisi karşılıyor.

Serinin temelini oluşturan Samsung'un gelişmiş BioActive Sensörü, yeni nesil dijital sağlık sensörleri alanında öncü bir rol üstlenerek kullanıcılara beden sağlığı hakkında daha fazla bilgi ve veri sağlıyor. Gelişmiş BioActive Sensör sayesinde kullanıcılar, üç ayrı sağlık sensörünü verimli bir şekilde birleştiren tek bir çip aracılığıyla genel sağlık ve zindelik durumunu daha iyi takip edebiliyor.

Sağlığın Her Alanında Yeni Yılda En Yakın Dostunuz: Galaxy Watch 5 Serisi

Galaxy Watch 5 serisi, sağlığını daha yakından takip etmek isteyenler için kandaki oksijen oranı, kan basıncı, kalp ritmi ve uyku takibi gibi birçok veriyi aynı anda sunuyor. Galaxy Watch 5 serisi akıllı saatler, kullanıcılara spor merkezlerinde veya kliniklerde yapılan Biyoelektrik Empedans Analizi (BIA) ölçümlerini doğrudan bileklerindeki saatlerle yapabilmek imkânı da sunuyor.

Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro bunların yanı sıra kullanıcılara, ileri seviye uyku takibi özellikleriyle, yeni yılda uyku kalitesini ve uyku alışkanlıklarını takip etme şansı veriyor. Kullanıcılar böylece uyku aşamaları, horlama ve kandaki oksijen seviyeleri gibi verileri rahatlıkla takip edebilecek.

Samsung’un yeni Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro akıllı saatleri hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için https://shop.samsung.com/tr/galaxy-watch/ adresini ziyaret edebilirsiniz.