Samsung Şarj Adaptörü ve Kulaklığı Kutudan Kaldırmayı Planlıyor

Apple bir süre önce düzenlediği etkinlikte artık iPhone modellerini kutusundan şarj adaptörü çıkmayacağını açıklamıştı. Apple tarafından yapılan bu açıklama ile ilgili Samsung dalga geçmişti. Şimdi ise Samsung'un akıllı telefonların kutusundan şarj adaptörünü kaldırmayı düşünüyor.

Samsung Kutudan Şarj Adaptörünü Kaldırabilir

Samsung, Apple'ın kutudan şarj adaptörünü kaldırması sonrasında şu paylaşımı yapmıştı:

Yapılan paylaşımda şarj adaptörünün kutuya dahil olduğu belirtilmişti. Burdan da Apple'a bir gönderme yapılmıştı. Şimdiler ise Samsung şarj adaptörünü ve kulaklığı kutudan çıkarabileceği bilgisi servis ediliyor.

Cihazlar hakkında sızıntılar yapan kaynaklar tarafından tahmin edildiği gibi, Galaxy S21'in belgeleri, kutuda bulunan bir şarj cihazıyla gelmeyeceğini gösteriyor.

Brezilya web sitesi Tecnoblog tarafından bildirildiği üzere, yeni Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki FCC'nin muadili olan Brezilya'daki ANATEL tarafından onaylandı. Yeni cihazlar sırasıyla SM-G991B / DS, SM-G996B / DS ve SM-G998B / DS kod adlarına sahip.

ANATEL'de dosyalanan belgeler, yaklaşan Galaxy akıllı telefonlar hakkında çok fazla ayrıntı ortaya koymasa da, önümüzdeki yıl Samsung'un telefon serisinde kayda değer bir değişiklik ortaya koyuyor. ANATEL, her üç yeni Galaxy S21 modelinin de kutuda bir şarj cihazına sahip olmayacağını söylüyor. Kulaklıklar da kutuya dahil edilmeyecek.

Şu anda Samsung tarafından resmi bir açıklama gelmese de S21 serisinin kutusundan kulaklık ve şarj adaptörünün çıkmayacağına kesin gözüyle bakılıyor. S21 serisinin Ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Ocak ayında tüm sızıntılar yerini gerçeklere bırakacak.

Sizler Samsung'un kutusundan şarj adaptörü ve kulaklığı kaldırması hakkında neler düşünüyorsunuz? Kutudan kulaklık ve şarj adaptörü çıkmayan telefonu satın alır mıydınız? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

S21 serisi hakkında tüm detaylara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.