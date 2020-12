Samsung Şeffaf Ekranlı Telefon 2021'de Geliyor

Samsung şeffaf ekranlı telefon üzerinde çalışıyor iddiası teknoloji gündemini karışıtrdı. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2021 yılında piyasaya süreceği akıllı telefonlarla merak uyandırmayı başarıyor.

Sızdırılan bilgilere göre 2021 yılı, 14 Ocak'ta piyasaya sürülmesi planlanan Galaxy S21 serisi ile başlayacak. Bunun dışında Samsung'un Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Z Fold Lite ve Z Flip Lite gibi katlanabilir telefonları da piyasaya sunması bekleniyor. Ancak ortaya çıkan son rapor, şirketin üç defa katlanabilen ve şeffaf ekranlı telefon üzerinde de çalıştığını gösteriyor.

Twitter'daki bir sızıntı sahibine göre (Tron) Samsung, gelecek yıl için üç kat ekranlı bir telefon üzerinde çalışıyor. Bu katlanabilir cihazın ekranı üç parça olacak ve katlanması için iki adet menteşeye yer verecek. Xiaomi ve TCL gibi markaların da üçlü katlanabilir telefonlarda çalıştığını ve tasarımlarının sızdırıldığını hatırlatmak gerekiyor. Böyle bir durumda bu iki firmadan hangisinin Samsung'un tasarımını takip ettiğini görmek heyecan verici olacak.

After seeing S21 leaks, you are probably disappointed.



Just wait a bit more, you will like foldables.

You won't? Samsung will make you do.



Samsung has great stuff planned for 2021.

Triple foldable "tablet", transparent display phone as well.



Scrollables and rollables in 2022.