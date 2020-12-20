Samsung Şeffaf Ekranlı Telefon 2021'de Geliyor

Samsung şeffaf ekranlı telefon üzerinde çalışıyor iddiası teknoloji gündemini karışıtrdı. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2021 yılında piyasaya süreceği akıllı telefonlarla merak uyandırmayı başarıyor.

Sızdırılan bilgilere göre 2021 yılı, 14 Ocak'ta piyasaya sürülmesi planlanan Galaxy S21 serisi ile başlayacak. Bunun dışında Samsung'un Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Z Fold Lite ve Z Flip Lite gibi katlanabilir telefonları da piyasaya sunması bekleniyor. Ancak ortaya çıkan son rapor, şirketin üç defa katlanabilen ve şeffaf ekranlı telefon üzerinde de çalıştığını gösteriyor.

Twitter'daki bir sızıntı sahibine göre (Tron) Samsung, gelecek yıl için üç kat ekranlı bir telefon üzerinde çalışıyor. Bu katlanabilir cihazın ekranı üç parça olacak ve katlanması için iki adet menteşeye yer verecek. Xiaomi ve TCL gibi markaların da üçlü katlanabilir telefonlarda çalıştığını ve tasarımlarının sızdırıldığını hatırlatmak gerekiyor. Böyle bir durumda bu iki firmadan hangisinin Samsung'un tasarımını takip ettiğini görmek heyecan verici olacak.

After seeing S21 leaks, you are probably disappointed.



Just wait a bit more, you will like foldables.

You won't? Samsung will make you do.



Samsung has great stuff planned for 2021.

Triple foldable "tablet", transparent display phone as well.



Scrollables and rollables in 2022. — Tron (@cozyplanes) December 19, 2020

Samsung şeffaf ekranlı telefon tasarımı nasıl olacak?

Üç katlı telefon haricinde Samsung şeffaf ekranlı bir telefon önümüzdeki yıl piyasaya sürülebilir. Bu telefonun bileşenlerinin diğer telefonlar gibi ekranın arkasında değil telefonun alt kısmında olacağına inanılıyor. Böylelikle ekrana yansıyan içerik, ekranın şeffafmış gibi görünmesini sağlayacak. Xiaomi'nin ilk Mi TV Lux OLED modelinde buna benzer bir teknoloyi görmüştük.

Twitter'daki sızıntı sahibi, Samsung'un 'kaydırılabilir' ve 'döndürülebilir' ekranlar üzerinde çalıştığını da iddia etti. Daha önceki sızıntılarda Samsung'un döndürülebilir ekranının kullanıcı isteğine göre açılıp kapanacağı dile getirilmişti. TCL, bu yılın başlarında kaydırılabilir konsept cihazı göstermiş, aynı zamanda LG ise önümüzdeki yıl katlanabilir bir akıllı telefon piyasaya süreceğini açıkamıştı.

Samsung'un önümüzdeki ay tanıtacağı Galaxy S21 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında tüm detaylar için bu yazımıza göz atabilirsiniz. Peki ya sizi Samsung'un geliştirdiği bu cihazlardan hangisi en çok heyecanlandırıyor? Aşağıdaki yorumlar kısmında görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin!