Samsung Sekiz Çekirdekli A 10.5'i Duyurdu

Geçtiğimiz gün itibarıyla Samsung tarafından duyurulan A 10.5 tablet bilgisayar orta segment kullanıcılarına hitap ediyor. 10.5 inç ekrana ve Android Oreo işletim sistemine sahip olan A 10.5, sekiz çekirdekli Snapdragon çipinden gücünü alıyor.

Tab S4 ile birlikte tanıtılan ve S4'e göre daha düşük özelliklere sahip olan A 10.5'in fiyat anlamında da cep yakmayacağı ifade ediliyor. 10.5-inç 1920×1200 piksel çözünürlüğünde LCD ekrana sahip olan A 10.5 tabletin 1.8GHz hızında çalışan Snapdragon 450 yonga setinden gücünü aldığı dile getirildi.

3GB RAM ve 32GB dahili depolamaya yer veren tablette arka tarafta 8MP'lik, ön tarafta ise 5MP'lik selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca ekran tarafında herhangi bir fiziksel tuşu barındırmayan A 10.5'in bu anlamda parmak izi tarayıcısı olmadığını belirtmek gerek. Aynı zamanda IRIS taramayı da eklemeyen Samsung, ekran kilidi olarak klasik yöntemleri yerleştirmiş.

Dolby Atmos desteği ile dört hoparlöre sahip olan tablet bu anlamda Koreli üreticinin bütçe dostu cihazları içinde bir ilki gerçekleştirmiş durumda. Samsung'un Internet of Things platformu aracılığıyla akıllı ev cihazlarını kontrol etmek için kullanılabilen tabletin 330 euro'luk başlangıç fiyatı bulunuyor. 24 Ağustos'tan itibaren pek çok pazarda satışa sunulacak cihazın siyah ve beyaz renk seçeneği olacak.