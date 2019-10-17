Samsung, Selfie Kamerasını Ekranın Altına Gizliyor!

Gelen son haberlere göre, Samsung’un akıllı telefonlardaki selfie kamerasını ekranın altına gömme çabası nihayet meyvelerini vermeye başladı ve seri üretime bu aydan itibaren başlanacak.

Eğer her şey yolunda giderse, Samsung önümüzdeki yıl ekranın altına yerleştirilmiş bir selfie kamerasıyla (UDC) gelen bir telefon piyasaya sürebilmek için ayda 30.000 adet üretim yapmayı planlıyor. Sayılara bakılırsa söz konusu telefon Galaxy S11 ya da Galaxy Fold ile alakası olmayan farklı bir model olacak gibi görünüyor.

Samsung’un devrim niteliğindeki selfie kamerası çözümü oldukça faydalı ve mantıklı görünse de şirket şimdilerde bu teknolojiyi gerçeğe dönüştürebilmek adına büyük zorluklarla karşı karşıya. Çünkü ekranın altına bir kamera sensörü yerleştirildiğinde, saydam olmasına rağmen OLED ekran ışığın alttaki sensöre gelişini bozuyor ve bu durum da görüntü kalitesini düşürüyor.

Güney Koreli teknoloji devi bu sorunu en iyi şekilde çözebilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Samsung’un sorunu çözmek amacıyla üzerinde çalıştığı şeylerden biri OLED ekranı mümkün olabildiğince saydam hale getirmek, bir diğeri de bozulmayı en aza indirebilecek bir yazılım algoritması geliştirmek.

Samsung’un devrimsel yeni selfie kamerası çözümüyle gelen bir telefonu önümüzdeki yıl görme fikri oldukça heyecan verici olsa da daha aşılması gereken çok engel var. Yine de Samsung gibi bir teknoloji devinin bu engelleri aşarak en iyi çözümleri sunacağından hiç şüphemiz yok.