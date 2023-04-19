Samsung'un Ses Sistemleri 9 Yıldır Dünya Lideri!

Samsung, FutureSource Consulting adlı bağımsız bir pazar araştırması şirketinin 28 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan raporuna göre dünya soundbar pazarında bir kez daha lider olarak gösterildi. Samsung'un küresel soundbar pazarındaki payı %20,2 olarak belirlendi. Bu rakam, 2022 yılında küresel soundbar sektöründeki toplam satış hacminin %18,4'üne denk geliyor.

Samsung Ses Sistemlerinin Özellikleri

Samsung ses sistemleri, Premium Q serisi dâhil olmak üzere güçlü, sürükleyici ve gerçeğe en yakın ses kalitesi sunmak üzere titiz bir uzmanlıkla tasarlandı. Şık ve modern tasarımlarıyla TV'lerle uyumlu hale getirilen Samsung markalı ses sistemleri, özellikle SpaceFit Sound gibi özellikleriyle kullanıcılar ve ürün yorumcuları tarafından tam not aldı.

Samsung Ses Sistemleri Övgü Topluyor

Samsung markalı ses sistemleri, sektör uzmanları ve sektörel yorumculardan daha önce de övgüler almıştı. AVForums, Samsung HW-Q990B soundbar ürünlerini 2022 yılında "Sınıfının En İyisi" ödülüne layık görürken, Newsweek dergisi ise HW-S800B soundbar'ların "kompakt yapısına rağmen etkileyici ve mekanı dolduran bir ses sunduğu" değerlendirmesinde bulundu. Samsung bu yıl, soundbar ürünleriyle çarpıcı sinematik ses kalitesi ve premium ses özellikleriyle kullanıcıların ve evde sinema tutkunlarının gönlünü fethetmek için daha da ileri gidiyor.

Samsung HW-Q990C Kullanıcıların Favorisi

Samsung HW-Q990C model soundbar'ları markanın amiral gemisi Q Serisi ses sistemleri arasında yer alıyor. Seri, etkileyici 11.1.4-kanallı kurulumu ve Dolby Atmos ses özelliğiyle dikkat çekiyor. En son "Q-Symphony 3.0" özelliği, hem TV hem de soundbar üzerinden senkronize bir dinleme deneyimi sunuyor. Ayrıca SpaceFit Sound Pro özelliği, bulunduğu mekanın akustik özelliklerine uyum sağlayacak şekilde ses ayarı yapabiliyor. Game Mode Pro özelliği ise sesi, oyun türüne göre optimize ederek oyun oynarken sesleri çok daha gerçekçi bir biçimde sunuyor.

FutureSource'a göre dünya soundbar pazarı geçtiğimiz üç yılda %5,7 büyüme gösterdi. Pazarın 2022'deki toplam satışları 23,1 milyon adet olarak kaydedilirken, 2025 yılında bu rakamın 26 milyona ulaşması bekleniyor.