Samsung SmartThings Find ile Eşya ve Aksesuarları Kaybetmeye Son!

Samsung Electronics, SmartThings Find hizmeti ile kayıtlı 300 milyon cihazın yerini tespit edebildiğini açıkladı. SmartThings Find ağına kayıtlı olan seçili cihazlar, diğer Samsung Galaxy kullanıcılarının cihazlarının konumunu tespit edebilmesine yardımcı oluyor. Temmuz 2022'den bu yana 100 milyondan fazla kayıtlı nokta SmartThings Find ağına eklendi. Böylece SmartThings Find ağı, 10 ay gibi kısa bir sürede 1.5 kat genişledi.

SmartThings Find hizmeti, kaybolan cihazların bulunmasını kolaylaştırıyor. Ağa katılan her bir cihaz diğer Galaxy cihazların yerini tespit edebildiği için giderek daha da etkili hâle geliyor. Kayıtlı cihazlardan oluşan ağın genişlemesi, SmartThings Find hizmetinin kullanıcılar açısından daha verimli olmasını sağlıyor.

SmartThings Find Nasıl Çalışıyor?

SmartThings Find, akıllı telefonlar, tabletler, akıllı saatler ve kulak içi kulaklıklar gibi farklı Samsung Galaxy cihazlarını anında tespit edebiliyor. SmartThings Find ayrıca anahtar, çanta gibi eşyalarda kullanılan Galaxy SmartTag ya da SmartTag+ cihazlarını da bulabiliyor.

SmartThings Find hizmetinden faydalanan kullanıcıların sayısı giderek artarken, Samsung’un en önemli önceliği güvenlik ve gizlilik olmaya devam ediyor. SmartThings Find, kullanıcı verilerinin korunması ve kötüye kullanımın engellenmesi için gelişmiş güvenlik ve gizlilik özelliklerini içeriyor.

Ayrıca bir cihazın konum verileri yalnızca kullanıcı onayına bağlı olarak üçüncü kişilerle paylaşılırken, kullanıcının cihaz kimliği her 15 dakikada bir değiştiriliyor ve anonim olarak kaydediliyor. SmartThings Find ayrıca Android ve iOS kullanıcılarına etraftaki bilinmeyen takip cihazlarını manuel olarak tespit etme imkânı sunuyor.