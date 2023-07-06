Samsung Son 15 Yılın En Düşük Kârını Bildirdi: Telefon Fiyatları Etkilenecek mi?

Samsung Electronics'in 2023'ün ikinci çeyreğinde kârında önemli bir düşüş yaşanması ve bir önceki yıla kıyasla %96'lık bir düşüşle karşı karşıya kalacağı öngörülüyor.

Bu beklenti gerçeğe dönüşürse şirketin kârı 2008'den bu yana en düşük seviyede olacak. Analistler bu düşüşü, fiyatların düşmesine neden olan bellek yongası fazlalığına bağlıyor.

Samsung Gelecek Süreçte Kârını Artırmayı Planlıyor

Şirket 2024 yılına kadar çip pazarında bir toparlanma öngörüyor. Bu gerilemeye rağmen Samsung, yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çiplerine olan talebi karşılayarak ve çip sözleşmeli üretimini genişleterek yapay zekâ sektöründeki katılımını artırmayı planlıyor.

Samsung'un mobil işletmesinin maliyet düşürücü önlemleri sayesinde şirketin yaklaşık 3,3 trilyon won (2,5 milyar $) işletme kârı bildirmesi bekleniyor.

Ürün Fiyatları Etkilenecek mi?

Bu durumun Samsung'un gelecek modellerine nasıl yansıyacağı ise merak konusu. Apple gerek tedarik sorunları gerek üretimde yaşadığı problemler nedeniyle iPhone 15 serisinde gözle görülür bir fiyat artışına gitmeyi planlarken Samsung'un ne tür bir reaksiyon vereceğini hep birlikte göreceğiz.