Samsung Sonunda Bunu Da Yaptı: Üçe Katlanabilen Telefon

Samsung’un en büyük kozlarından bir tanesi olarak görülen Galaxy Fold, görünen o ki, pabucu dama atılan modellerden olacak. Samsung daha Galaxy Fold modellerini satışa çıkarmadan büyük bir bomba daha patlattı.

Samsung şirketi genellikle ilkleri piyasaya sürmeyi çok seviyor. Apple ise daha çok geri planda bekleyip neler olacağını gördükten sonra ürün çıkarmayı tercih ediyor. Katlanabilir ekran tasarımında da Apple, yine aynı stratejiyi izledi.

Samsung üçe katlanabilen telefonlar bomba etkisi yarattı

Akıllı telefon kullanıcıları henüz ikiye katlanabilen cep telefonlarına alışamazken, Samsung üçe katlanabilen cep telefonları ile ilgili iddialar ortaya atılmaya başlandı bile. Üstelik tüm bu iddialar asılsız sayılabilecek yerlerden değil.

LetsGoDigital tarafından yapılan bazı paylaşımlarda, Samsung’un çok daha büyük bir katlanabilir cep telefonu üzerinde çalıştığı ifade edildi. Ancak cihazla ilgili birçok iddia bulunuyor. Bunlardan ilki cihazın 8 inç olacağı iddiası. Samsung bu sayede hem ekranı büyütmüş olacak, hem de mobil yönünü koruyacak.

Samsung üçe katlanabilen cep telefonu ile ilgili diğer iddia da, 13 inç olacağını söylüyor. Böyle bir durumda adeta dizüstü bilgisayar kullanıyor hissine kapılacaksınız. Samsung, muhtemelen ilk etapta 13 inçlik bir cihaz üretmeyecek. Şirktin üçe katlanabilen cep telefonu 8 inç olacak gibi görünüyor.

Henüz Galaxy Fold bile çıkmadan Samsung’un böyle bir karar almasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.