Samsung Tabletlerde Kaçırılmaması Gereken İndirim Fırsatları Başladı!

Samsung'un yaklaşan karne dönemine özel başlattığı ve 31 Ocak Salı gününe kadar geçerli olacak yeni tablet kampanyası ile karne heyecanı yaşayan öğrencilerin tabletlere ulaşması hiç olmadığı kadar kolay. Kampanya kapsamında geniş yelpazedeki Galaxy tabletler birbirinden avantajlı indirimlerle kullanıcılara sunuluyor.

Samsung’un 31 Ocak Salı tarihine kadar geçerli tablet kampanyası kapsamında Galaxy Tab A7 Lite, Tab A8, Tab S6 Lite, Tab S7 FE, Tab S8, Tab S8+ veya Tab S8 Ultra tablet alacak kullanıcılar, kaçırılmaması gereken bu kampanyayla önemli indirimlere sahip olacak.

Samsung'un Pek Çok Tableti Dev İndirimlere Giriyor

Kampanya kapsamında Galaxy Tab S6 Lite 5799 TL, Tab A7 Lite 2199 TL, Tab S7 FE 7699 TL, Tab A8 ise 3099 TL fiyat etiketiyle kullanıcılara sunulacak. Samsung’un bugüne kadar geliştirdiği en güçlü tablet ailesi olan Galaxy Tab S8 serisindeki Galaxy Tab S8 13499 TL, Tab S8+ 15999 TL, Tab S8 Ultra ise 18999 TL fiyatıyla indirimli olarak kullanıcılara sunulacak.

Bir Galaxy tablette bugüne kadar kullanılan en hızlı işlemci olan 4nm işlemci ile donatılan Galaxy Tab S8 ve S8+, tüm görevlere yetecek RAM ve depolama alanı sağlıyor. Daha fazlasına ihtiyaç duyanlar ise Galaxy Tab S8 Ultra’nın 12 GB RAM özelliği ve 256 GB depolama alanıyla tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Samsung kampanyaları ile ilgili tüm detaylara 444 77 11 Samsung Çağrı Merkezi’nden, güncel kampanya koşulları ve Samsung mağaza listesine ise www.samsung.com/tr adresinden ulaşılabiliyor.