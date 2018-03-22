Samsung'tan 480fps Video Çekebilen Yeni Exynos

Güney Koreli şirketin son yıllardaki en büyük başarılarından olan Exynos işlemci, neredeyse tüm Samsung Galaxy modellerinde boy göstermeye başladı. Her yeni modelde daha fazla özellik sunan Samsung, orta seviyede olan yeni Exynos 9610'u tanıttı. İşte detaylar:

Snapdragon 845 ve Exynos 9810 gibi 10nm teknolojisi üzerine üretilen yonga setinin en büyük özelliklerinden birisi ise AI (yapay zeka) destekli olarak çalışması. Yani kullanıldığı telefonu daha da akıllı hale getirebilen Exynos 9610, 480fps video kaydına izin veriyor. Bu anlamda ağır çekim videolarında üst düzey kalite sunmayı hedefleyen Exynos, yüz algılama konusunda da geliştirilmiş durumda.

Orta segment cihazlar için üretildiğine vurgu yapılan yonga seti, kamera ve güvenlik konusunda bir hayli yol almış gibi gözüküyor. Tek kamerayla bile portre modu sunabilen Exynos 9610, sahip olduğu algoritma sayesinde kısmen kapatılmış yüzleri algılayabiliyor. iPhone X'de abartılarak ifade edilen bu özelliği orta segment yonga setine koyan Samsung, rakibine bu anlamda büyük bir savaş açmayı da başarmış durumda. Ayrıca 4K destekli cihazlarda 120fps, FHD çekimlerde ise 480fps sunabilen Exynos 9610, tek kamera ile portre modu sunmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Toplamda sekiz çekirdeğe sahip olan yonga setinde dört adet 2.3GHz hızında çalışan Cortex A73, dört tane de 1.6GHz'de çalışan Cortex A53 çekirdeği bulunuyor. Aynı zamanda GPU konusunda da bir üst model olan 9810 ile aynı donanımı paylaşan 9610'da Mali-G72 yer alıyor. Samsung, Exynos 9610 için yılın ikinci yarısında seri üretime geçileceğini belirtti. Orta segmente güç vermesi planlanan yonga setinin ilk taliplisinin de yeni A8 olması bekleniyor.