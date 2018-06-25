Samsung'tan Bir İlk: Android GO'lu Telefon Geliyor

Samsung'un önümüzdeki aylarda Android Go işletim sistemine sahip ve düşük bütçeye hitap edecek bir akıllı telefon geliştirdiği sızdırıldı. ABD ve İngiltere'de yapılan testlerin, dünya genelindeki diğer pazarlarla birlikte devam edeceği dile getirildi. İşte Android GO'lu Samsung:

Bir süre önce Google tarafından duyurulan ve giriş seviyesindeki akıllı cihazlar için geliştirilmiş olan Android GO, farklı markalarda görünmeye başladı. Giriş seviyesindeki kullanıcıları kaçırmamak ve Go işletim sistemli bir telefon ile bu pazarda da boy göstermek isteyen Koreli üreticinin yeni modelinin teknik detayları sızdırılmış durumda.

Samsung J260F Teknik Özellikleri

Samsung J260F kod adıyla geleceği belirtilen yeni cihazda 5 inç Super AMOLED ekran yer aldığı görülüyor. Ayrıca şirketin kendi işlemcisi olan 1.4GHz hızında çalışan Exynos 7570'i barındıran J260F'de 1GB RAM olması da kullanıcıları şaşırtmamalı. Çünkü Android GO'nun en büyük özelliği, çok düşük donanımda bile verimli çalışabilmesi.

1GB RAM ve 16GB dahili depolamayla kullanıcılara sunulacak olan cihazın arkada 8MP, önde ise 5MP'lik kameraları olacak. Bunların dışında 2600 mAh bataryayla sunulacağı söylenen modelin Android 8.1 güvencesi ile birlikte geleceğini belirtmek gerekiyor.

Şimdilik cihazın herhangi bir görseli bulunmuyorken her pazarda farklı isimle geleceği söyleniyor. Yani sızdırılan modelin kod adı J260F iken, SM-J260G ve SM-J260M adıyla da farklı pazarlarda boy gösterebileceğini unutmamak gerek. Android GO'lu bir cihaz için gayet yeterli özelliklere sahip olan yeni cihaz hakkında daha fazla detay için takipte kalın.