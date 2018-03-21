Samsung'tan İşçilere Özel Tablet: Galaxy Tab Active2

Tablet PC sektöründe büyük yatırımları olan Samsung bugün zor koşullara ayak uydurabilen ve genellikle endüstri bölgesinde kullanılmaya uygun Tab Active2'yi tanıttı. Dayanıklılık konusunda tartışılmaz olan tabletin teknik detayları da hiç fena sayılmaz.

Zorlu çalışma ortamında bulunan işçilere, fabrika otomasyonuna ve varlık yönetimine erişme olanağı sunan Tab Active2, Exynos 7870 Sekiz çekirdekli 1.6GHz yonga setinden gücünü alıyor. 8 inç 1280x800 çözünürlüğünde bir TFT ekrana sahip olan tablette 3GB RAM ve 16GB dahili depolama alanı bulunuyor. MicroSD kart ile artırılabilir hafıza sunan tablette S Pen ve LTE Cat 6 (300 Mbps internet) gibi detaylar da gözlerden kaçmıyor. Ayrıca Active2 arka tarafında 8MP, ön tarafında ise 5MP'lik kamerayla geliyor.

Dayanıklı olması adına hayli güçlü bir kasaya sahip olan cihazın ağırlı 419 gr civarında. IP68 sertifikası ve parmak izi sensörünü barındıran Tab Active2, 1.2 metreye kadar su geçirmemesiyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Dış kasasını çepeçevre saran koruma sayesinde üst düzey güvenlik sunan cihaz hakkında Samsung Pazarlama Başkan Yardımcısı Eric McCart şu ifadeleri kullandı: "İş dünyasının dijital dönüşümü hızlandıkça, endüstrilerdeki mobil çalışanların özel ihtiyaçlarını her ortamda karşılayabilecek şekilde tasarlanmış bir cihaz gerekiyor. Biz de bu ihtiyaca yönelik Tab Active2'yi ürettik."

Global olarak sunulacağı konusunda açıklama yapmaktan kaçınan Samsung, tableti şimdilik ABD kullanıcılarına sunmuş durumda. Peki ya siz bu cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın.