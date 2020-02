Samsung'tan Kullanıcılarına İlginç "Bir" Bildirim Geldi

Dünya çapında Samsung Galaxy modellerinden herhangi birini tercih edenler, ilginç bir bildirim ile karşı karşıya kaldılar. Samsung, sebebi belirsiz şekilde ansızın herkese 1 ve 1 yazan bildirim gönderdi. Başta bunun bir tür pazarlama stratejisi olduğu düşünülse de yapılan açıklama ile konunun bambaşka olduğu gün yüzüne çıktı.

Model fark etmeksizin Samsung Telefonumu Bul özelliği açık olan kullanıcıların büyük çoğunluğu, dün 1 ve 1 yazan bildirimle karşı karşıya kaldılar. Özellikle riskli bir uygulamadan böylesine bir bildirim gelmesi birçok kullanıcıyı tedirgin etti.

Samsung Telefonumu Bul uygulaması, kullanılan akıllı telefonun kaybolması durumunda ihtiyaç duyulan bir uygulamaydı. Bu uygulama sayesinde telefonunuzun nerede olduğunu görebiliyor ve kaybettiyseniz bulunduğu yere gidebiliyordunuz.

Samsung kullanıcıların bir kısmı gelen bildirimden sonra sosyal medya hesapları üzerinden, çokça heyecanlandıklarını ve tehlikeli bir durum yaşandığını sandıklarını dile getiren paylaşımlarda bulundular.

Yaşanan yanlış bildirim olayının hemen ardından Samsung resmi açıklama yayınladı. Samsung Help UK adresinden yapılan paylaşımda, sorunun küçük bir hatadan ötürü yaşandığı aktarıldı. Açıklamaya göre Samsung, test sürümlerinde denemek üzere yaptığı değişikliği yanlışlıkla herkese göndermişti.

Buna benzer hatalar daha önce birçok şirketin başına gelmişti. Bu sefer kritik bir uygulamadan yanlış bildirim atılması, Samsung Galaxy kullanıcılarını tedirgin etmeye yetti.

Recently, a notification about “Find My Mobile 1” occurred on a limited number of Galaxy devices. This was sent unintentionally during an internal test and there is no effect on your device. We apologize for any inconvenience this may have caused our customers. ^LF