Samsung Tekirdağ'a Fabrika Kuracak!

Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan yeni bir detaya göre Samsung, Tekirdağ'a fabrika kurmaya hazırlanıyor. Tekirdağ Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi sınırlarında kurulacağı söylenen fabrikanın, Rönesans Holding ile iş birliği içerisinde faaliyete geçirileceği iddia ediliyor.

Samsung, Tekirdağ'a Fabrika Kurmaya Hazırlanıyor!

Geçtiğimiz aylarda Sunny markası ile ülkemizde cep telefonu üretimine başlayan Samsung, Tekirdağ'da yeni bir fabrika kurmaya hazırlanıyor gibi gözüküyor. DÜNYA'nın edindiği bilgiye göre Kapaklı OBS içerisinde yer tahsisinin tamamlandığı, bu kapsamda on bin metrekarelik bir alana yatırım yapılacağı belirtiliyor.

Mevcut yatırımın kamu ve özel sektör iş birliği ile yapılacağı bilgisi verilirken, fabrikanın inşa sürecini ise Rönesans Holding üstlenecek.

Tabii ki bulunduğumuz aşamada bu iddiaların ne denli doğru olduğunu bilmiyoruz ancak Rönesans Holding yetkilileri, önümüzdeki pazartesi günü resmi bir açıklama yapacaklarını duyurdu. Burada bir reddetme durumu mevcut olmadığı için, iddiaların doğruluk payının arttığını söyleyebiliriz.

Ülkemizdeki cep telefonu pazarının yüzde 40 oranındaki payını elinde tutan Samsung, bu yatırımla birlikte akıllı telefon modellerini çok daha uygun fiyatlarla satışa sunabilir ve dolaylı olarak pazar payını artırabilir. Tabii ki bu yatırımın ülkemiz adına da önemli faydaları bulunuyor.

Peki siz Samsung tarafından atılan bu adım hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung, yeni bir fabrika açmaya hazırlanıyor olabilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.