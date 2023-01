Turkcell ve Samsung'dan İş Birliği: Telefon Alana 3 Aylık GeForce NOW Hediye!

Samsung Türkiye ve bulut tabanlı oyun platformu GeForce NOW, bulut oyun teknolojisiyle popüler bilgisayar oyunlarını mobilden oynamak isteyen kullanıcılar için önemli bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliği kapsamında Turkcell mağazalarından veya Turkcell Pasaj’dan kontratlı Samsung A53, A73, Z serisi veya S serisi telefon alanlar, 3 aylık GeForce NOW Premium üyeliğine sahip olacak.

Samsung A53, A73, Z serisi veya S serisi telefon alanlara sağlanacak olan bu 3 aylık GeForce NOW Premium üyeliği sayesinde oyunseverler 1.500'ü aşkın üst düzey oyunu akıllı telefonlarından oynayabilecek. GeForce NOW Premium aboneliği ile birlikte oyunseverler, sunuculara öncelikle erişim ve destekleyen oyunlarda hızlı performans ve yapay zekâ desteği sunan RTX ON özelliğiyle en popüler bilgisayar oyunlarını kendi cihazlarında deneyimleyebiliyor.

Samsung A53, A73, Z Serisi veya S Serisi Telefon Alana 3 Aylık GeForce NOW Hediye

Üstelik mobil cihazlarda gelişmiş oyun deneyimi için dokunmatik kontrol desteğine sahip olan GeForce NOW’ın gelişmiş mobil dokunmatik kontrolleri, mobil cihazlarda ve tabletlerde pek çok farklı oyunda kullanılabiliyor. Kullanıcıların bu oyunları deneyimlerken aynı zamanda mobil dokunmatik kontrollerini kullanmak için GeForce NOW uygulamasındaki yeni "Mobil Dokunmatik Kontroller" özelliğini aktifleştirmeleri yeterli oluyor.

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

"Turkcell’in dijital ekosistemindeki üstün ürün, servis ve çözümlerimizi, farklı alanlarda faaliyet gösteren güçlü markalarla yaptığımız iş birlikleriyle kullanıcılarımıza sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda GeForce NOW powered GAME+ olarak, GeForce gücünü mobil cihazlara getirmek için Samsung Türkiye ile çalıştık ve Samsung Türkiye bu segmentte Türkiye partnerimiz oldu. İş birliğini genişletme hedefimiz doğrultusunda Turkcell’in üstün kalitesi ve güvencesiyle sunduğumuz premium oyun keyfini, ilerleyen dönemde markanın farklı cihaz modellerine de entegre etmeyi planlıyoruz. Oyunseverlerin cihaz alımlarını Turkcell’in satış kanallarından yapmaları yeterli."

GeForce NOW Hizmeti Hakkında

2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında oyuncular tarafından kullanılan NVIDIA'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce NOW, bir süre sonra da Android ve iOS dâhil olmak üzere tüm mobil platformlara gelmişti. GeForce NOW en temel hâliyle, NVIDIA'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları tamamen kendi tercihinize bağlı olarak telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza olanak sağlıyor. Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan tamamen internet bağlantınız sayesinde bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.