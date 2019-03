Samsung Telefon Durduğu Yerde Alev Aldı

Geçtiğimiz gün Nijerya'da akıllı telefonların batarya güvenliğini bir kez daha gözden geçirmemizi gerektirecek bir olay daha yaşandı. Nijeryalı adamın Galaxy S7 Edge modeli kendi kendine alev aldı ve telefon kullanılamaz hale geldi.

Twitter'da yaptığı paylaşım ile Samsung'u hedef alan Nijeryalı adam, cihazın alev aldığı anda herhangi bir kabloya bağlı olmadığını dile getirirken, ateşi söndürmek için S7 Edge'i bir kova suyun içine attığını söyledi. Samsung tarafından bu işin araştırılmasını isteyen talihsiz adamın yara almadığını da belirtelim.

I had to deep this phone inside a bucket of water to stop the explosion . We have to be very careful with this gadget especially when we have kids around . Kindly retweet. pic.twitter.com/nNjk3n6HfO