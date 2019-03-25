Samsung Telefon Durduğu Yerde Alev Aldı

Geçtiğimiz gün Nijerya'da akıllı telefonların batarya güvenliğini bir kez daha gözden geçirmemizi gerektirecek bir olay daha yaşandı. Nijeryalı adamın Galaxy S7 Edge modeli kendi kendine alev aldı ve telefon kullanılamaz hale geldi.

Twitter'da yaptığı paylaşım ile Samsung'u hedef alan Nijeryalı adam, cihazın alev aldığı anda herhangi bir kabloya bağlı olmadığını dile getirirken, ateşi söndürmek için S7 Edge'i bir kova suyun içine attığını söyledi. Samsung tarafından bu işin araştırılmasını isteyen talihsiz adamın yara almadığını da belirtelim.

I had to deep this phone inside a bucket of water to stop the explosion . We have to be very careful with this gadget especially when we have kids around . Kindly retweet. pic.twitter.com/nNjk3n6HfO — House of Soares (@of_pablosoares) 24 Mart 2019

Henüz S7 Edge'in neden alev aldığı tam olarak bilinmiyor ancak büyük bir ihtimalle bataryanın şiştiği ve buna bağlı olarak alev aldığı düşünülüyor. Cihazın arka camını tamamen tuz buz hale getiren yanma, ön tarafta ise ekranın sararmasına neden oldu. Konuya ilişkin cihaz sahibine ulaşan Samsung Güney Afrika ekibi, henüz bir açıklama yapmadı.

Akıllara Galaxy Note 7 Faciası Geldi

Özellikle Galaxy Note 7 ile pek çok kullanıcısını kaybeden ve marka değeri zarar gören Samsung'un bu olaydan sonra tekrardan gündem olduğunu söylemek gerekiyor. Ancak yine de lityum-iyon pil kullanan bütün akıllı telefonların bu şekilde alev alabileceğini de göz ardı etmemek lazım.