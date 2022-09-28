Samsung Telefon Pillerinin Erkenden Şiştiği Ortaya Çıktı

Samsung, 2016 yılında Galaxy Note 7 cihazlarının arızalı piller nedeniyle patladığının ortaya çıkmasıyla büyük bir PR felaketi yaşamıştı. Şirket o zamandan beri genellikle pil sorunlarından uzak durmayı başardı ancak tanınmış bir YouTuber, daha fazla pil sorununu ortaya çıkarmış olabilir.

Mrwhosetheboss olarak da bilinen Arun Maini, Samsung telefonlarından bazılarında ciddi pil şişmesi olduğunu keşfetti. Bu şişme, bu telefonların arka kapaklarının fırlayacağı noktaya kadar ulaşıyor.

Etkilenen telefonlar başlangıçta 2017'nin Galaxy Note 8'ini, 2015'in Galaxy S6'sını ve 2019'un Galaxy S10'unu içeriyordu. YouTuber'ın tüm cihazları aynı sıcaklıkta bir rafta saklandı ve test edildi. Maini, Samsung'un etkilenen üç telefonu için bilgi almak adına Ağustos ayı başlarında şirketle görüştüğünü ancak o zamandan beri onlardan bu konuda hiçbir haber almadığını açıkladı.

Sorun Yalnızca Samsung Telefonlarında Görülüyor

Eski telefonlardaki pillerin şişmesi nadir görülen bir durum değil çünkü zamanla içlerinde gaz üretiliyor, özellikle de kullanılmıyorlarsa ve Galaxy S6 ve Note 8 bu noktada oldukça eski ancak Maini, koleksiyonundaki Samsung olmayan telefonların (Apple, Google ve Asus cihazları gibi) bu sorundan muzdarip olmadığını da sözlerine ekledi.

Maini'nin araştırması sırasında, YouTube kanalından Matt Ansini'ye ait olan tüm eski Samsung telefonlarının (üç yıldan eski) bu pil şişmesinden muzdarip olduğu ortaya çıktı. Bu durumun ardından Maini, tüm Samsung telefonlarını kontrol etti ve 2017'nin Galaxy S8'inde, 2019'un Galaxy S10e ve Galaxy S10 5G'sinde ve 2020'nin Galaxy Z Fold 2'sinde gözle görülür pil şişmesi sorunları olduğunu gördü. Fold 2, telefonun fiyatı ve süper eski bir cihaz olmadığı gerçeği göz önüne alındığında özellikle dikkate alınması gereken bir durum.