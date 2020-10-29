Samsung Tarihte Bir İlki Yaşadı! Telefon Satışlarında Gelir Rekoru

Koreli üreticinin akıllı telefon tarihinde bir ilk yaşandı. Samsung akıllı telefon satışları gelir rekor seviyede. Temmuz ila Eylül ayları arasında 59 milyar dolar kar marjını yakalayan Samsung; Apple ve Huawei gibi rakiplerini geçmiş durumda.

Samsung Electronics'in Temmuz-Eylül 2020 dönemi için üç aylık kazancı 66.96 trilyon won (59 milyar dolar) seviyesindeyken, işletme karı ise 12.35 trilyon wona (11 milyar dolar) kadar yaklaşmış durumda. Bu, Koreli elektronik devi için şimdiye kadarki en yüksek üç aylık geliri ortaya koyuyor ve COVID-19 kesintisinin ardından müşteri talebindeki artışı karşılayabildiğini gösteriyor.

Samsung yaptığı açıklamada, "COVID-19 salgını dünya çapında devam ederken bile, ekonomilerde kilidin yeniden açılması tüketici talebinde önemli artışa yol açtı" dedi ve şöyle devam etti: "Samsung Electronics, esnek küresel tedarik zinciri yönetimi sayesinde kilitlenmeye yanıt vermeyi başardı ve şimdiye kadarki en yüksek üç aylık gelirini yakaladı."

Samsung akıllı telefon satışları gelir rekoru kırıyor

Samsung, akıllı telefonlara olan talebin artmasıyla, gelirindeki artışın da büyüdüğünü düşünüyor. Şirketin işletme karı ise hem bellek yongalarının hem de tüketici ürünlerinin daha güçlü satışlarına kadar etkilenmiş durumda. Bu, bir önceki yıla göre Koreli üreticinin işletme karında yüzde 59 artış yaşadığını gösteriyor. Ayrıca bellek talebindeki sıçramanın bir kısmı, ABD yaptırımlarından önce sipariş veren Huawei'den geliyor.

Tüm bunlara rağmen Samsung, bellek talebinde düşüş beklediğini ve akıllı telefon pazarındaki yüksek rekabete bağlı olarak önümüzdeki çeyrekte daha düşük bir gelir rakamına hazır olduklarını dile getiriyor. Hatırlayacağınız üzere Samsung önceki çeyrekte Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2 ve Galaxy Z Flip 5G dahil olmak üzere birkaç yeni telefonunu piyasaya sürmüştü. Önümüzdeki çeyrekte ise iPhone 12 serisiyle birlikte Apple gelirlerinde patlama görülebilir.

Samsung, önümüzdeki yıl amiral gemisi serisini farklılaştırmanın bir yolu olarak katlanabilir telefonlara daha fazla odaklanmayı planladığını ve aynı zamanda 5G'yi daha kitlesel bir pazar haline getirmeyi hedeflediğini söyledi. Bu iki pazarda daha az rekabetle karşılacağını düşünen Koreli üretici, diğer şirketlerle olan anlaşmalarını da -özellikle Apple- korumayı planlıyor.