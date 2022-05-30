Samsung'un Telefon Üretimi Bu Yıl Büyük Oranda Azalacak

COVID-19 salgını ve küresel çip sıkıntısı, son iki yılın büyük bölümünde akıllı telefon pazarında hasara yol açtı ve bu yıl da işler iyi görünmüyor. Yeni bir rapora göre Samsung, başlangıçta planladığından daha az telefon üretmeyi planlıyor.

Güney Kore'nin iş gazetesi Maeil Business News, Samsung'un tedarik zincirindeki bir kaynağa atıfta bulunarak, teknoloji devinin bu yıl için akıllı telefon üretim hedefini önemli ölçüde azalttığını bildirdi. Samsung'un tedarikçilerine 2022'ye kadar sipariş hacmini küçültmeyi planladığını bildirdiği belirtildi. Bu da şirketin bu yıl yalnızca 280 milyon adet sevkiyat yapmayı planladığı anlamına geliyor. Kaynaklar, bunun ilk hedef olan 310 milyon adetten 30 milyon eksik olduğunu söyledi.

Shinhan Investment analistleri ayrıca Samsung'un Mayıs ayında üretimi %35 oranında azaltacağını söyledi. Rapora göre üretim kesintisinin temel nedenleri yüksek enflasyon ve Ukrayna'da devam eden savaş. Counterpoint Research'e göre özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin bu yıl ülkenin telefon pazarına zarar vermesi bekleniyor.

Samsung'un Üretim Sorunlarından Tüm Segment Telefonları Etkilenecek

Samsung'un bu yeni küçültülmüş üretim hedefi, kötüleşen küresel ekonominin potansiyel etkisine hazırlanan telefon üreticilerinin artan eğiliminin bir başka yansıması. Yakın zamanda Apple'ın bu yıl yaklaşık 240 milyon adetlik bir pazar tahminine karşın yalnızca 220 milyon iPhone ürettiği bildirilmişti. Apple'ın üretim kesintileri yalnızca amiral gemisi telefonları için geçerli olsa da Samsung'un bu hamlesi birden çok segmentteki telefonları etkileyecek. Bu, bütçe dostu modellerinin yanı sıra, Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3'ün yaklaşan halefleri gibi bu yıl piyasaya sürülecek en iyi Samsung telefonlarının çoğu için geçerli olacak.

Gelen bu son raporlar, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinin bile bu tür sorunlara karşı bağışıklı ve dayanıklı olmadığını gösteriyor.