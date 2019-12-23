Samsung Telefonlar, Son Android Sürümü İle Gelecek

Yeni tanıtılan Android telefonların eski Android sürümle gelmesi eleştiriliyordu. Samsung bunu değiştirecek gibi görünüyor.

Marka ve segment fark etmeksizin, yeni çıkan bir Android telefon eski Android sürümüyle birlikte gelebiliyor. Üreticinin yeni duyurusunu yaptığı telefonun Google’ın son işletim sistemini çalıştırmaması son kullanıcıların en çok eleştirdiği noktalardan biriydi. Türkiye’de her iki telefondan birinin üreticisi olan Samsung, bunu değiştiren ilk isim olacak gibi. Güney Koreli teknoloji devinin geçtiğimiz haftalarda tanıttığı üç telefon (Galaxy A51, Galaxy A71 ve Galaxy A01) da kutusundan Android 10 ile çıkıyor. Üreticinin yeni tanıtacağı telefonlarda da Android 10’u yüklü göreceğiz. Böylelikle kullanıcıların Android’in en son sürümünü deneyimlemek için Galaxy S amiral gemisi modelini satın almaları gerekmeyecek.

Samsung’un böyle bir hamle yapmak için neden 2019’u beklediğini bilmiyoruz. Android 10 ve One UI 2.0 bu aksiyonu aldıracak derece büyük bir güncelleme değil. Bu arada şirket hali hazırda bütçe dostu telefonları (Galaxy M20 ve Galaxy M30) için Android 10 güncellemesini verdi ve Ocak 2020 itibarıyla çok daha fazla cihazı güncellemeyi hedefliyor. Geçen yıl tanıtılan Galaxy S9 da Kasım ayı sonunda Android 10 güncellemesini almaya başlamıştı. Görün o ki Samsung’un Android 10 güncellemesini hazırlaması çok zor değil. Android 10 ile Google’ın üreticiler için güncelleme hazırlama ve yayınlama aşamasını epey kolaylaştırdığını biliyoruz. Ancak buna rağmen bazı üreticiler hala Android 10’u hazırlayıp tüketiciye ulaştıramıyor veya bölgesel olarak yayınlanıyor. Umarız, Samsung’un bu hareketi diğer üreticilere de örnek olur.