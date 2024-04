Samsung Telefonlara Yeni Bir Özellik Geliyor!

Samsung ve Google'ın kendi akıllı telefonlarında AI tabanlı yeni özellikler geliştirmek için birlikte çalıştıklarını açıklamasından birkaç saat sonra yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Bu sızıntıya göre Samsung, One UI 6.1.1 güncellemesi ile yeni bir yapay zeka özelliğini kullanıma sunacak.

Sızıntıları ile akıllı telefon dünyasının en popüler isimlerinden birisi olan Ice Universe'e göre Samsung'un yeni özelliği "Video AI" olarak adlandırılıyor. Maalesef bunun ne anlama geldiği veya tam olarak ne işe yarayacağı hakkında şu anda elimizde bir bilgi yok.

The key functional innovation of One UI 6.1.1 will be video AI.