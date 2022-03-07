Samsung, Tüm Akıllı Telefonlarının Kutusundan Şarj Aletini Çıkarmaya Hazırlanıyor

Elektronik atıkları azaltma konusunda büyük teknoloji şirketleri son dönemde çeşitli adımlar atıyor. Apple, son modellerinde kutu içeriğinden şarj adaptörünü çıkarmaya başlamıştı. Apple’ın bunu ilk yaptığı zamanlar şirketi tiye alan Samsung, S21 modeliyle aynı şeyi yaparak adaptörleri kutudan çıkarma kararı almıştı. Amiral gemisi cihazlarına şarj adaptörü eklemeyi bırakan Samsung, şimdi de uygun fiyatlı diğer cihazlarında da aynı yolu izlemeye hazırlanıyor.

Giriş Seviyesi Samsung Telefonlardan Kaldırılabilir

Elektronik atıkları konusunda adımlar atmaya başlayan şirketler, bir süredir çıkardıkları yeni cihazlardan şarj adaptörünü çıkarıyordu. S21 ile kutudan adaptör çıkarmayı bırakan teknoloji devi Samsung’un diğer uygun fiyatlı cihazlarından da şarj aletini çıkaracağı öğrenildi.

Satıcılar tarafından paylaşılan listede, geçtiğimiz hafta tanıtılan Galaxy A13 ve Galaxy A23 modeli yer alıyor. Öte yandan yakın bir zamanda tanıtılması beklenen Galaxy M23 ve Galaxy M33’ün de kutu içeriğinde şarj adaptörü olmayacağı düşünülüyor.

Bu adımın çevreye yararlı olduğu için yapıldığı söylense de maliyetler konusunda ciddi yarar sağlıyor.