Samsung, Telefonlarının Onarım Maliyetlerini Azaltacak

Samsung yeni girişimiyle birlikte geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış onarım parçaları kullanmayı planlıyor.

Samsung, Telefonlarının Onarım Maliyetlerini Azaltacak
Barış Bulut
Barış Bulut -

Samsung'un Galaxy telefonları için onarım maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilecek yeni bir girişim başlatmayı planladığı bildiriliyor.

Business Korea tarafından hazırlanan rapora göre Samsung, mobil onarımlar için sertifikalı geri dönüştürülmüş parçalar kullanmayı düşünüyor. Bunlar; atılan plastikler, metaller ve daha fazlası gibi geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış parçalar olacak. Bu girişim, önümüzdeki birkaç ay içinde özellikle de bu yılın ilk yarısında hayata geçirilebilir.

Samsung Onarım Maliyetlerini Azaltmayı Amaçlıyor

Samsung, Telefonlarının Onarım Maliyetlerini Azaltacak

Rapor, geri dönüştürülmüş yedek parçalar kullanarak kullanıcıların Samsung'a daha az onarım maliyeti ödeyebileceğini öne sürüyor. Habere göre ekran değiştirme gibi onarım maliyetleri, yeni girişimle birlikte bugünkü fiyatların neredeyse yarısına mal olacak. Geri dönüştürülmüş onarım parçalarının kalitesi söz konusu olduğunda Samsung yeni ürünlerle eşleşebilecek bir seviye hedefliyor. Program kapsamında hangi akıllı telefon parçalarının bulunacağı ve tam olarak ne kadara mal olacağı konusunda bir bilgi yok.

Samsung, bir süredir yeni telefonları ve girişimleriyle sürdürülebilir üretimi teşvik ediyor. Galaxy S22 serisi, Samsung'un bu çabalarının en son örneklerinden biri. S22 serisinde Samsung, atılan balık ağlarından oluşan yeni bir malzeme kullanıyor. Keza yıllar içinde Samsung, ambalajındaki plastik ve kâğıt miktarını da önemli ölçüde azalttı. Geri dönüştürülmüş onarım parçaları, Samsung'un sürdürülebilirlik projelerinin mantıklı bir girişimi olarak görünüyor.

Peki siz Samsung'un bu kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Samsung, 2022'nin İlk Çeyreğine Dair Kazanç Raporlarını Açıkladı
TEKNOLOJİ

Samsung, 2022'nin İlk Çeyreğine Dair Kazanç Raporlarını Açıkladı

Samsung Electronics, 2022'nin ilk çeyreğine ilişkin ön kazanç raporunu açıkladı. Şirket, Mart ayında sona eren 2022 yılının ilk çeyreğinde 63.

YORUMLAR

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER