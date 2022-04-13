Samsung, Telefonlarının Onarım Maliyetlerini Azaltacak

Samsung'un Galaxy telefonları için onarım maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilecek yeni bir girişim başlatmayı planladığı bildiriliyor.

Business Korea tarafından hazırlanan rapora göre Samsung, mobil onarımlar için sertifikalı geri dönüştürülmüş parçalar kullanmayı düşünüyor. Bunlar; atılan plastikler, metaller ve daha fazlası gibi geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış parçalar olacak. Bu girişim, önümüzdeki birkaç ay içinde özellikle de bu yılın ilk yarısında hayata geçirilebilir.

Samsung Onarım Maliyetlerini Azaltmayı Amaçlıyor

Rapor, geri dönüştürülmüş yedek parçalar kullanarak kullanıcıların Samsung'a daha az onarım maliyeti ödeyebileceğini öne sürüyor. Habere göre ekran değiştirme gibi onarım maliyetleri, yeni girişimle birlikte bugünkü fiyatların neredeyse yarısına mal olacak. Geri dönüştürülmüş onarım parçalarının kalitesi söz konusu olduğunda Samsung yeni ürünlerle eşleşebilecek bir seviye hedefliyor. Program kapsamında hangi akıllı telefon parçalarının bulunacağı ve tam olarak ne kadara mal olacağı konusunda bir bilgi yok.

Samsung, bir süredir yeni telefonları ve girişimleriyle sürdürülebilir üretimi teşvik ediyor. Galaxy S22 serisi, Samsung'un bu çabalarının en son örneklerinden biri. S22 serisinde Samsung, atılan balık ağlarından oluşan yeni bir malzeme kullanıyor. Keza yıllar içinde Samsung, ambalajındaki plastik ve kâğıt miktarını da önemli ölçüde azalttı. Geri dönüştürülmüş onarım parçaları, Samsung'un sürdürülebilirlik projelerinin mantıklı bir girişimi olarak görünüyor.

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