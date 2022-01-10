Samsung Tizen Uygulama Mağazasının Fişini Çekti

Samsung, Tizen uygulama mağazasını kılıcı olarak kapattı. Samsung kullanıcıları, uygulama mağazasına erişemeyecek. Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından akıllı telefonlar için alınan karara ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Samsung Tizen Uygulama Mağazasını Devre Dışı Bıraktı

Güney Koreli teknoloji devi, geçtiğimiz yılın haziran ayında uygulama mağazası için kayıt olma işlevini devre dışı bırakmıştı. Şirket, mağazayı sadece mevcut kullanıcılar için kullanılabilir hale getirmişti. Bununla birlikte kullanıcılar, yalnızca önceden indirdikleri uygulamaları indirebiliyordu.

Teknoloji devi, Tizen uygulama mağazası ile ilgili yeni bir karar aldı. Alınan karar sonucunda söz konusu uygulama mağazası kalıcı olarak kapatıldı. Bu sebepten ötürü Samsung Z serisinde yer alan bir akıllı telefon kullanıyorsanız, Android ya da iOS platformuna geçmeyi düşünebilirsiniz.

Samsung, 2017 yılında Tizen işletim sistemine sahip Z4 isimli akıllı telefon serisi tanıtmıştı. Görünüşe göre söz konusu modeller, kullanıcılar tarafından pek ilgi görmedi. Teknoloji devi ayrıca akıllı saat tarafında da Tizen yerine Wear OS kullanmaya başladı. Öyle ki geçtiğimiz yıl satışa sunulan Galaxy Watch4 serisinde Wear OS yer alıyor.

Tizen uygulama mağazası tüm Samsung Z1, Z2, Z3 ve Z4 akıllı telefonlar modelleri için devre dışı bırakıldı. Böylelikle eski ve yeni Tizen kullanıcıları, söz konusu uygulama mağazasına erişim sağlamayacak.

2018 yılında popüler uygulama ACL for Tizen, platformdan kaldırılmıştı. Bu uygulama, Tizen'da bazı popüler Android uygulamalarını indirmek için gerekliydi. Bu uygulamanın ardından Facebook , WhatsApp, Modern Combat, Asphalt 8, Line dahil olmak üzere pek çok uygulama Tizen Store'dan kaldırıldı.

Yaşanan son gelişme ile birlikte Tizen işletim sistemine sahip akıllı telefon kullanıcılarının artık Android ya da iOS platformuna geçme zamanı geldi. Söz konusu uygulama mağazasının kapatılması ile beraber bir devir sona ermiş oldu.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un Tizen uygulama mağazasını devre dışı bırakması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce geçtiğimiz yıllarda kullanıcıların kullanımına sunulan ve kısa süre önce kapatılma kararı alınan platform neden başarılı olamadı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.