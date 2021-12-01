Samsung Türkiye Android 12 Takvimini Açıkladı

Samsung Türkiye kısa bir süre önce Güncel miyiz? üzerinde yapılan paylaşımla birlikte, Android 12 güncellemesine yönelik yol takvimini resmi olarak açıkladı. Bu kapsamda hangi modelin ne zaman güncelleme alacağı ile ilgili detaylar herkese açık bir şekilde yayınlandı. Peki kullandığınız akıllı telefon listede var mı?

Samsung Türkiye Android 12 Güncelleme Takvimi

Kasım 2021: Galaxy S21, Galaxy S21 Plus, Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21, Galaxy S21 Plus, Galaxy S21 Ultra Aralık 2021: Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE, Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+

Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE, Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+ Ocak 2022: Galaxy Z Flip, Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy A72, Galaxy A52s 5G, Galaxy A52, Galaxy Tab S7+, Galaxy Tab S7

Bildiğiniz üzere Samsung, Kasım 2021 itibarıyla Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra modelleri için Android 12 tabanlı One UI 4 güncellemesini yayınlamıştı. Şirket, geriye kalan modelleri iki grup halinde ayırarak Aralık 2021 ve Ocak 2022 için olan planlarını resmi olarak açıkladı.

Bu kapsamda Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE, Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modelleri Aralık 2021 bitmeden önce yeni güncellemeye kavuşacak gibi gözüküyor.

Galaxy Z Flip, Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy A72, Galaxy A52s 5G, Galaxy A52, Galaxy Tab S7+ ve Galaxy Tab S7 modelleri ise güncellemeyi Ocak 2022 döneminde alacaklar.

Burada yer almayan ancak Android 12 alması muhtemel görünen cihazlar, güncellemeyi daha geç bir dönemde alacak gibi gözüküyor. Unutmayın ki bu listede yer alan tarihler ve bilgiler de kendi içerisinde değişiklik gösterebilir ancak yukarıdaki modellerden birisini kullanıyorsanız, yakın dönemde yeni bir yazılım güncellemesi ile karşılaşmalısınız.