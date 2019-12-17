Samsung Türkiye Çekilme İddiaları için Açıklama Yaptı!

Samsung Türkiye, ülkemizdeki akıllı telefon satışlarına ara vereceğine yönelik iddialara yanıt verdi.

Samsung Türkiye'den Çekilecek mi?

Google ile Rekabet Kurumu arasında yaşanan sorunlar diğer şirketleri de etkileyebilme potansiyeline sahip. Geçtiğimiz saatlerde yaptığımız haberde sektör içerisinde ortaya çıkan ve Samsung'un ülkemizdeki satışlara ara vereceğini işaret eden iddiaları sizlere aktarmıştık.

Samsung Türkiye yaptığı yazılı açıklama birlikte bu iddialara yanıt verdi.

"Kamuoyuna Duyuru,"

"Samsung Electronics olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin yasalarına göre ticari faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Türkiye’de Rekabet Kurumu’nun Google’ın faaliyetleri ile ilgili aldığı kararı ve bununla ilgili süreçleri yakından takip ediyoruz. 2020’de çıkacak yeni Galaxy ürünleri ile ilgili Türkiye’deki lansman çalışmalarımıza ve planlamalarımıza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

"Rekabet Kurumu tarafından yürütülen süreçle ilgili gelişmelere göre kullanıcılarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

"Samsung Electronics Türkiye"

Bu açıklamalar ile birlikte şirketin en azından şu aşamada bu yönde bir kararının olmadığını ancak ilerleyen dönemlere göre aksiyonlarında bir değişiklik alabileceklerini anlayabiliyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.