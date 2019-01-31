Samsung Türkiye Yanlışlıkla Henüz Tanıtılmayan Kulaklığı Paylaştı

Samsung Türkiye, Galaxy S10’un tanıtım etkinliğinde gösterilmesi beklenen Galaxy Buds isimli kablosuz kulaklık modelini yanlışlıkla sitesinden yayınladı. Samsung Türkiye’nin resmi internet sayfasında gün yüzüne çıkan kulak, daha önce isim hakkı tescili ile gündeme gelmişti.

Bugün itibarıyla Samsung Türkiye garanti belgeleri sayfasında yer alan belgeler arasında Galaxy Buds’a dair belgeler de yükledi. Mobil cihaz kategorisinin altında yer alan cep telefonu, tablet ve akıllı saat başlığının hemen yanına Icon X şeklinde bir başka başlık daha ekleyen Samsung Türkiye, yeni başlıkta Galaxy Buds isimli kulaklığa dair kimi detaylar paylaşıldı.

Garanti belgesinde kulaklığın 2 yıl garantili olmasının dışında pek bir detaya verilmezken, kulaklığın Icon X adı altında anılması, yeni modelin bir önceki Icon X modelinin devamı niteliğinde görüldüğünü de kanıtlamış oldu. Oldukça hoş bir tasarımı olan kulaklıklara dair tüm detayların ise 20 Şubat tarihinde düzenlenecek olan Samsung Galaxy S10 tanıtım etkinliği sırasında verileceği dile getirilenler arasında kendine yer buldu. Galaxy Buds daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan isim tescil başvurusu sırasında kendini göstermiş; ancak yine kulaklığın detaylarından bahsedilmemişti.