Samsung TV PLUS’a FIFA+ ve Daha Birçok Yeni Spor Kanalı Ekleniyor!

Dünyadaki tüm Samsung kullanıcıları, akıllı TV'lerinde ve diğer Galaxy cihazlarında izleyebilecekleri birinci sınıf futbol içeriklerine Samsung TV PLUS üzerinden 7/24 erişebilecek.

Samsung TV PLUS, büyük yayın şirketleriyle anlaşarak spor ve özellikle futbol ile ilgili içerikleri kullanıcılarına sunmayı hedefledi. Kullanıcılar, bugünden itibaren FIFA+ içeriklerini istedikleri zaman TV'lerinde ücretsiz olarak izleyebilecek.

Hangi Yayınlar ve Programlar İzlenebilecek?

Samsung TV PLUS'taki FIFA+ içerikleri için Samsung Electronics Europe İş Geliştirme Başkanı Richard Jakeman şöyle bir açıklama yaptı:

"Samsung, FIFA+ kanalını Samsung TV Plus'a eklemekten ve böylece Samsung TV'lerde ve Galaxy cihazlarında bulunan spor içeriği listesini genişletmekten mutluluk duyuyor. Zengin bir FIFA+ içeriği yelpazesiyle dünya çapında lansman yapmak, müşterilerimize inanılmaz bir değer katacak ve FIFA Kadınlar Dünya Kupası 2023 devam ederken, Kadınlar oyunundaki bir sonraki heyecan verici bölümü belirleyen içeriği de deneyimleyebilecekler. ”

Açıklamadan da anlaşılacağı üzere; 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası maçları oynanırken bu yeni gelişme kullanıcıları bir hayli sevindirecek. Ancak Kadınlar Dünya Kupası maçlarının tamamına şimdilik yalnızca Brezilya ve İtalya'daki izleyiciler canlı olarak erişebilecek.

Kısacası kullanıcılar, FIFA+'ın uzun metrajlı belgeselleri, maç özetleri ve maç tekrarları gibi yayın akışında bulunan birçok içeriğini Samsung TV PLUS'ta izleyebilecek.

Samsung TV PLUS servisine dahil olan diğer yayın hizmetleri ise şunlar: Dazn, Tennis Channel, DraftKings ve CBS Sports HQ.

Samsung'un attığı bu yeni adım sizce sevilecek mi? Yorumlarda buluşalım.