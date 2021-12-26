Samsung'dan Üçe Katlanabilir Akıllı Telefon Geliyor

Güney Koreli teknoloji devi yeni patent başvurusuyla bir şeyler denediğini gösteriyor: Samsung'un üçe katlanabilir akıllı telefon patenti sızdırıldı ve şirketin yeni planlarını ortaya çıkardı.

Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 gibi telefonlar, Samsung'un katlanabilir akıllı telefon tasarlama sanatında ustalaştığını gösteriyor ve yakın zamanda yayınlanan bir patente dayanarak, şirket şimdi karışıma bir kat daha eklemeye hazır görünüyor.

LetsGoDigital tarafından tespit edildiği üzere patent, dev bir ekran oluşturmak için bir araya gelen üç ayrı ekran parçasına sahip bir cihazı özetliyor. Cihaz "Z" şeklinde katlanır, böylece her şey kapatıldığında, bir ekran paneli hala telefonun ekranı olarak işlev gösterebilir.

Bu işi yapmak için Samsung, belgelerin gösterdiği gibi iki farklı menteşe kullanıyor: biri Galaxy Z Fold 3'te olduğu gibi içe doğru katlanıyorken diğeri ise Huawei Mate X'te gördüğümüz gibi dışa doğru katlanıyor.

Samsung'un üçe katlanan telefon konseptini ilk kez duymuyoruz. Hatırlayacağınız üzere, Samsung'un planları ilk olarak Nisan ayında bir sızıntıcı tarafından açıklanmıştı, ancak o zamanlar destekleyici bilgi için pek bir şey yoktu.

Samsung üçe katlanabilir akıllı telefon tasarımı nasıl?

Bu yeni patent başvurusu, devre kartlarının konumlandırılmasına ve ekran panellerinden birine gömülü parmak izi sensörüne kadar cihaz hakkında bize çok daha fazla ayrıntı veriyor. Ayrıca arkada konumlandırılmış üç lensli kamera kurulumu var.

Samsung, bir USB-C bağlantı noktasının yanı sıra bir HDMI konektörü için de yer buldu, ancak patentlerle ilgili olağan uyarıyı unutmamak gerekiyor: Bu başvurular tasarım fikirlerini gösterir ve her zaman tüketicilere satışa sunulan gerçek ürünlere dönüştürülemez.

Samsung, ekran kalemi eklemek veya katlanır ekran kullanmak olsun, telefonlarıyla yeni fikirler denemekten hiçbir zaman çekinmedi. Ayrıca ekran altı kameralar gibi yeni teknolojileri benimseyen ilk üreticilerden biri olma eğilimindeydi.

Elektronik devi, katlanabilir telefonlar yapma konusunda zaten en iyisi ve gördüğümüz yeni patent, daha fazlasının geleceğini gösteriyor. Başka bir menteşe eklemek, beraberinde bir dizi ekstra mühendislik zorluğu getiriyor, ancak Samsung bundan korkmuş gibi görünmüyor.

Üç katlı akıllı telefonlar zaten sahneye çıktı, ancak şimdiye kadar yalnızca prototip biçimindeydi. Samsung muhtemelen 2022'nin ortalarında Galaxy Z Fold 4 ile birlikte bir şey çıkarabilir.