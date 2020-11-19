Samsung'dan Ucuz Katlanabilir Telefon Geliyor: Galaxy Z Flip Lite

Samsung'dan ucuz katlanabilir akıllı telefon modeli geliyor iddiası gündeme geldi. Samsung'un Galaxy Z Flip Lite modelini mevcut katlanabilir telefon modellerine kıyasla daha fazla miktarda üretmeyi planladığı bildiriliyor. Galaxy Z Flip Lite hakkında gelen detaylar haberimizde.

Uygun Fiyatlı Samsung Galaxy Z Flip Lite Geliyor

Telefonlar hakkında sızıntıları paylaşan Ross Young, şu anda Galaxy Z Flip Lite olarak adlandırılan UTG'li katlanabilir bir Samsung cihazı hakkında söylentiler duyduğunu tweetledi. Lite model normal Z Flip modeline kıyasla daha uygun fiyatlı olarak karşımıza çıkabilir.

We don't hear about Z Fold Lite anymore but we are hearing about Z Flip Lite with UTG... — Ross Young (@DSCCRoss) November 18, 2020

Söylentilere göre Samsung Galaxy Z Flip Lite, Samsung'un Galaxy Z Flip'te kullandığı ve daha sonra Galaxy Z Fold 2'de kullandığı UTG (Ultra-Thin Glass) çözümünü kullanacak. Geleneksel bir katlanabilir panel ile karşılaştırıldığında, UTG çizilmeye daha az eğilimli ve daha yüksek malzeme mukavemeti sunan ince bir cam tabakası olarak öne çıkmakta.

Şirket tarafından henüz uygun fiyatlı katlanabilir telefon hakkında bir açıklama yapılmadı. Detaylar gelir ise sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Hemen aşağıdan Z Flip modeline göz atabilirsiniz.

Samsung Galaxy Z Flip Özellikleri

6.7 inç ekrana sahip olan Galaxy Z Flip'in Super AMOLED ekranı Gorilla Glass 6 ile korunuyor. Snapdragon 855 Plus yonga setinden güç alan katlanabilir akıllı telefonda 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Galaxy Z Flip'in arka tarafında iki adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 12 MP F2.2 ultra geniş açı + 12 MP F1.8 geniş açı. Cihazın ön kısmına baktığımızda bizleri bir adet F2.4 diyafram açıklığına sahip 10 MP'lik kamera sensörü karşılamakta.

USB-C portu ile gelen cihaz Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi /ax teknolojilerine sahip. 3.300 mAh bataryadan beslenen Galaxy Z Flip, Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Akıllı telefonun Türkiye fiyatının 13.499 TL olduğu açıklandı. 12 Şubat'ta Samsung'un resmi sitesinde online siparişe çıkacak olan cihaz Mart ayının başlarında satışa sunulacak.