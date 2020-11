Samsung'dan Ucuz Katlanabilir Telefon Geliyor: Galaxy Z Flip Lite

Samsung'dan ucuz katlanabilir akıllı telefon modeli geliyor iddiası gündeme geldi. Samsung'un Galaxy Z Flip Lite modelini mevcut katlanabilir telefon modellerine kıyasla daha fazla miktarda üretmeyi planladığı bildiriliyor. Galaxy Z Flip Lite hakkında gelen detaylar haberimizde.

Telefonlar hakkında sızıntıları paylaşan Ross Young, şu anda Galaxy Z Flip Lite olarak adlandırılan UTG'li katlanabilir bir Samsung cihazı hakkında söylentiler duyduğunu tweetledi. Lite model normal Z Flip modeline kıyasla daha uygun fiyatlı olarak karşımıza çıkabilir.

We don't hear about Z Fold Lite anymore but we are hearing about Z Flip Lite with UTG...