Samsung, Ultra İnce 8GB RAM Modüllerini Tanıttı

Samsung, akıllı telefonları adeta uçuracak yeni ultra ince 8GB RAM modüllerini tanıttı. Mobil cihazlar için bu denli yüksek bir RAM’in gerekli olup olmadığı tartışmaları bir kenara, söz konusu ürün pazarlama açısından bakıldığında kağıt üzerinde oldukça etkileyici duruyor.

Yakın zamanda tanıtılmasını beklediğimiz Galaxy Note 9 hakkındaki söylentilerden birisi de, Samsung’un amiral gemisi cihazını 8GB RAM ile donatabileceği yönünde. Firma, uzun bir zamandır beklenen yeni nesil ultra hafif 8GB RAM modülünü resmen piyasaya sürdü.

Güney Koreli üretici, 10nm sınıfı 16Gb LPDDR4X DRAM yongalarını (16GB = 2GB) birleştirerek 8GB'lık bir LPDDR4X mobil DRAM paketi oluşturduklarını söylüyor. Samsung yaptığı açıklamada, “Bu dört kanallı modül saniyede 34,1GB veri hızını gerçekleştirebilecek güçte. Kalınlığı 1'inci paketten yüzde 20'den daha fazla azaltılarak yapılan bu modül sayesinde telefon üreticileri daha ince ve daha etkili mobil cihazlar tasarlayabilecek” ifadelerini kullandı.

Samsung’un 9 Ağustos’ta düzenleyeceği lansmanda tanıtacağı Galaxy Note 9, 6.3 inç'lik Super AMOLED ekran, Exynos 9810/Snapdragon 845 işlemci, 6/8GB RAM, 64/256/512GB depolama alanı 12+12MP çift ana kamera, 8MP ön kamera ve 4000mAh batarya gibi özelliklerle gelecek.

Galaxy Note 9'un 512 GB'lık modelinin 1250 Euro fiyatla satışa çıkması bekleniyor.